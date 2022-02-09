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https://arabic.sputniknews.com/20220209/طبيب-يحذر-من-خطر-بتر-الأطراف-بعد-الإصابة-بكورونا-1058261369.html
طبيب يحذر من خطر بتر الأطراف بعد الإصابة بكورونا
طبيب يحذر من خطر بتر الأطراف بعد الإصابة بكورونا
قال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الوطني الطبي في العاصمة الروسية موسكو، أندريه تشوبين، إن تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا شائع... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:10+0000
2022-02-09T13:10+0000
العالم
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قال تشوبين لوكالة "سبوتنيك": "يسبب مرض كوفيد نفسه مضاعفات خطيرة على نظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة نظام تخثر الدم، لذا فإن الخثار عند أولئك الذين أصيبوا بالفيروس أمر شائع للغاية".وأشار إلى أن الشرايين في الأطراف العلوية والسفلية تتأثر بشكل رئيسي. في هذه الحالة، على خلفية تجلط الدم، يمكن أن يتطور نقص التروية الحاد ويتدهور بشكل خطير، ويمكن أن يحدث بتر أحد الأطراف.وأشار الطبيب إلى أنه فيما يتعلق بوقت تطور الخثار بعد فيروس كورونا، فلا يوجد نمط واضح، ويمكن أن يحدث هذا في ذروة المرض نفسه، عادة في الإصابات الحادة، ويمكن أن يستمر لبضعة أشهر.وأضاف أن المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين معرضون أيضًا للخطر، خاصة إذا خضعوا سابقًا لعملية جراحية في الأوعية الدموية.وأوضح تشوبين: "من الممكن أن يتحمل المرضى بأمان ذروة المرض نفسه، ولكن في وقت لاحق، إذا تُركوا دون غطاء مضاد للتخثر أو العلاج المضاد للصفيحات، فإنهم يعانون من تجلط الدم".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/إصابات-كورونا-العالمية-تتجاوز-الـ400-مليون-والوفيات-أكثر-من-57-مليون-حالة-1058239431.html
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العالم

طبيب يحذر من خطر بتر الأطراف بعد الإصابة بكورونا

13:10 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Thomas Peterاجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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قال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الوطني الطبي في العاصمة الروسية موسكو، أندريه تشوبين، إن تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا شائع جدًا، وعلى خلفيته يمكن أن يحدث تدهور خطير في إمدادات الدم للأطراف، ما يؤدي إلى البتر الأطراف.
قال تشوبين لوكالة "سبوتنيك": "يسبب مرض كوفيد نفسه مضاعفات خطيرة على نظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة نظام تخثر الدم، لذا فإن الخثار عند أولئك الذين أصيبوا بالفيروس أمر شائع للغاية".
وأشار إلى أن الشرايين في الأطراف العلوية والسفلية تتأثر بشكل رئيسي. في هذه الحالة، على خلفية تجلط الدم، يمكن أن يتطور نقص التروية الحاد ويتدهور بشكل خطير، ويمكن أن يحدث بتر أحد الأطراف.
وقال تشوبين: "كانت هناك حالات كثيرة من هذا القبيل أثناء الوباء".
وأشار الطبيب إلى أنه فيما يتعلق بوقت تطور الخثار بعد فيروس كورونا، فلا يوجد نمط واضح، ويمكن أن يحدث هذا في ذروة المرض نفسه، عادة في الإصابات الحادة، ويمكن أن يستمر لبضعة أشهر.
وأضاف أن المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين معرضون أيضًا للخطر، خاصة إذا خضعوا سابقًا لعملية جراحية في الأوعية الدموية.
وأوضح تشوبين: "من الممكن أن يتحمل المرضى بأمان ذروة المرض نفسه، ولكن في وقت لاحق، إذا تُركوا دون غطاء مضاد للتخثر أو العلاج المضاد للصفيحات، فإنهم يعانون من تجلط الدم".
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
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