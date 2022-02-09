طفلة سورية ترى لأول مرة بمساعدة أطباء كويتيين... فيديو

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، في خبر عن العملية، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي، استطاعت علاج الطفلة السورية، التي تعيش في الأردن.وتابعت: "جرت العملية ضمن برنامج طبي أطلقته الجمعية، الخميس الماضي، لإجراء نحو 90 عملية جراحية دقيقة على مدى 3 أيام".وقام فريق من الاستشاريين الكويتيين بتنفيذ العملية بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات إنسانية قام فيها الأطباء بكشف عيني الطفلة، التي بدأت ترى النور لأول مرة منذ 6 سنوات، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية الموجودة في الأردن.
استطاعت طفلة سورية فاقدة للبصر، منذ ولادتها قبل 6 سنوات، أن ترى النور، بعدما خضعت لعملية جراحية على يد أطباء كويتيين بإحدى المستشفيات الأردنية.
ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، في خبر عن العملية، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي، استطاعت علاج الطفلة السورية، التي تعيش في الأردن.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة سورية أبصرت النور وفتحت عينها على الكون بجهود أطباء كويتيين، لأول مرة منذ ولادتها قبل 6 سنوات، وذلك ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئة في #الأردن.pic.twitter.com/M3G8IyHnqu