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https://arabic.sputniknews.com/20220209/طفلة-سورية-ترى-لأول-مرة-بمساعدة-أطباء-كويتيين-فيديو-1058260323.html
طفلة سورية ترى لأول مرة بمساعدة أطباء كويتيين... فيديو
طفلة سورية ترى لأول مرة بمساعدة أطباء كويتيين... فيديو
استطاعت طفلة سورية فاقدة للبصر، منذ ولادتها قبل 6 سنوات، أن ترى النور، بعدما خضعت لعملية جراحية على يد أطباء كويتيين بإحدى المستشفيات الأردنية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:57+0000
2022-02-09T12:57+0000
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أخبار الكويت اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، في خبر عن العملية، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي، استطاعت علاج الطفلة السورية، التي تعيش في الأردن.وتابعت: "جرت العملية ضمن برنامج طبي أطلقته الجمعية، الخميس الماضي، لإجراء نحو 90 عملية جراحية دقيقة على مدى 3 أيام".وقام فريق من الاستشاريين الكويتيين بتنفيذ العملية بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات إنسانية قام فيها الأطباء بكشف عيني الطفلة، التي بدأت ترى النور لأول مرة منذ 6 سنوات، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية الموجودة في الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20170525/رئيس-الصليب-الأحمر-الدولي-طفلة-سورية-1024224343.html
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منوعات, أخبار الكويت اليوم

طفلة سورية ترى لأول مرة بمساعدة أطباء كويتيين... فيديو

12:57 GMT 09.02.2022
© Photo / pixabay/coyotبؤبؤ العين مع حجرة العين
بؤبؤ العين مع حجرة العين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / pixabay/coyot
تابعنا عبر
استطاعت طفلة سورية فاقدة للبصر، منذ ولادتها قبل 6 سنوات، أن ترى النور، بعدما خضعت لعملية جراحية على يد أطباء كويتيين بإحدى المستشفيات الأردنية.
ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، في خبر عن العملية، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي، استطاعت علاج الطفلة السورية، التي تعيش في الأردن.
وتابعت: "جرت العملية ضمن برنامج طبي أطلقته الجمعية، الخميس الماضي، لإجراء نحو 90 عملية جراحية دقيقة على مدى 3 أيام".
وقام فريق من الاستشاريين الكويتيين بتنفيذ العملية بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.
الحياة اليومية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2017
رئيس الصليب الأحمر تأثر بالطفلة السورية التي قدمت له هدية من صنعها
25 مايو 2017, 14:04 GMT
ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات إنسانية قام فيها الأطباء بكشف عيني الطفلة، التي بدأت ترى النور لأول مرة منذ 6 سنوات، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية الموجودة في الأردن.
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