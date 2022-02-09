https://arabic.sputniknews.com/20220209/طلاب-جامعة-الفرات-السورية-يتظاهرون-ضد-تدمير-كلياتهم-بغارات-جوية-للتحالف-الأمريكي-1058269573.html

طلاب جامعة "الفرات" السورية يتظاهرون ضد تدمير كلياتهم بغارات جوية للتحالف الأمريكي

طلاب جامعة "الفرات" السورية يتظاهرون ضد تدمير كلياتهم بغارات جوية للتحالف الأمريكي

نفذ المئات من طلبة الكليات الجامعية وسكان محافظة الحسكة السورية، وقفة احتجاجية ضد قيام الجيش الأمريكي بتدمير مباني المؤسسات الحكومية السورية، ومن ضمنها الكليات... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T15:37+0000

2022-02-09T15:37+0000

2022-02-09T15:37+0000

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وأفاد مراسل " سبوتنيك " في محافظة الحسكة بأن المئات من سكان مدينة الحسكة وطلاب كليات فرع جامعة الفرات الحكومية في المحافظة نفذوا، اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، وقفة احتجاجية في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد بالمدينة تنديداً بتدمير الاحتلال الأمريكي لكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية ومعهد المراقبين بحجة مطاردة معتقلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) من سجن الثانوية الصناعية جنوبي المدينة.وتابع المراسل أن الفعاليات الاجتماعية والعشائرية والقانونية في محافظة الحسكة بصدد رفع دعاوي و شكاوى دولية ضد قيام طائرات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي بتدمير المباني الحكومية والتعليمية والبنى التحتية في المنطقة الشرقية من سوريا.وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم لاستمرار الممارسات والانتهاكات التي يقوم بها المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد" ومنعها الطلبة من تقديم امتحاناتهم في المباني الجامعي.بدوره مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور جمال العبد الله قال لـ "سبوتنيك" : اليوم خرج المئات من الطلاب مع الكادر التعليمي والإداري في كليات جامعة الفرات لتنظيم وقفة احتجاجية والتعبير عن الغضب العارم في داخلهم، نتيجة ما حدث في المنطقة من تدمير مباني الكليات والمعاهد وسلب مبنى كلية الهندسة الزراعية بقوة السلاح من قبل مسلحي الاحتلال الأمريكي، ونحن نطالب بإعادة الكليات إلى إدارة الجامعة حتى تستمر العملية التعليمية.أما الطالب الجامعي رامي البكر تحدث لــ " سبوتنيك" بأن "الاحتلال الأمريكي قام بتدمير كليات الهندية المدنية والاقتصاد والمعهد التقاني للمراقبين الفنيين وتحويلها إلى مقرات عسكرية، كما قاموا بإغلاق أبواب مبنىكلية الهندسة الزراعية في وجه زملائي الطلاب ومنعهم من تقديم امتحاناتهم وهذه الإجراء سوف يؤدي لنقل الكليات إلى مدن أخرى مما يشكل عبء مادي كبير على الطلاب وأهاليهم وخاصة في هذه الظروف الصعبة".مضيفا: ونحن نقف اليوم ضد سياسة الولايات الأمريكية التي تسعى إلى التجهيل شعوب العالم ونطالب بتحييد الجامعات السورية وإعادتها إلى وزارة التعليم العالي لضمان استمرار العلم والمعرفة فيها.من جانبها وفاء الحمصي وهي عضو قيادة شعبة التعليم العالي قالت لــ "سبوتنيك": إن هذه الوقفة الاحتجاجية هي ضد العمل الإجرامي الذي قام بها المحتل الأمريكي وميليشياته العميلة في تنظيم "قسد" من تدمير وتخريب المنشآت التعليمية ،ونقول لهم هاهم أبناء الحسكة وأهليهم يقفون في وجهكم، ويؤكدون أن ما تقوم به سيزيدهم إصراراً على التعليم ونهل العلم في كليات ومعاهد الحسكة.من جانبه رئيس فرع اتحاد كتاب العرب في الحسكة إبراهيم خلف حمل عبر "سبوتنيك" المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ما يحدث من خراب أمريكي في المنطقة، وقال هذه الوقفة جاءت تنديدا واحتجاجاً على تدمير المنشات الحكومية خصوصا التعليمية منها ومحاولة تغيب التعليم واستبداله بالثكنات العسكرية والسجون، أولادنا يحتاجون إلى المدارس والجامعات.وتابع: رسالتنا للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي منظمة اللأمم المتحدة ومجلس الأمن وبكل تفرعاتها ولا سيما المنظمات المتخصصة (اليونيسكو واليونيسيف ) لهم هي المطالبة وبإصرار اعتبار كل ما جرى هو جريمة وإعادة بناء ما دمر وإعادة الكليات إلى أصحاب الكليات والمقاعد للطلاب لأننا بحاجة لجيل لإعادة بناء البلاد وليس جيل مؤدلج ومحارب يعرف عن الخراب أكثر ما يعرف عن البناء والأعمار.وكان مدير فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة بين لــ "سبوتنيك" في وقت سابق أن التقييم الأولي لحجم الأضرار والدمار الذي لحق بكليتي الهندسة المدنية والاقتصاد والمعهد الهندسي (معهد المراقبين) يظهر دماراً كلياً لبعض الأبنية والكتل البنائية التعليمية وأضراراً خارجية مختلفة، حيث حاولنا الاطلاع على الواقع بشكل مباشر، لكننا لم ندخل الكليات وذلك لحصر الأضرار لنتمكن من البدء بعمليات الصيانة والترميم وإعادة عجلة التعليم والعلم من جديد فيها.وأوضح أن القصف العنيف لقوات الاحتلال الأمريكي دمر بشكل كامل مبنى المعهد الهندسي الذي يضم عددا كبيرا من المخابر الهندسية العلمية التي تفوق تكلفتها المليارات من الليرات السورية، كما شاهدنا وجود آليات هندسية ثقيلة تابعة لتنظيم "قسد" تقوم بترحيل الأنقاض إلى جهة مجهولة.كما دمرت غارات الطائرات الأمريكية بشكل كامل مدرج المؤتمرات والمدرج الثاني والثالث ومخبر الفيزياء ومخبر الصحة في كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد، بالإضافة إلى مبنى الإدارة الجنوبية لفرع جامعة الفرات، والكتلة الجنوبية المؤلفة من طابقين مع المستودع المركزي، ومبنى شؤون الطلاب، والمكتب الهندسي، والمكتب المالي، ومكتب لجنة المشتريات، ومكتب معتمد الرسوم الجامعية للهندسة المدنية والنقل، وكذلك الكتلة الشمالية لمبنى إدارة الفرع والتي تضم (مكاتب مدير الفرع ومحاسب الرواتب والشؤون الإدارية ومستودع الإرساليات).وأشار الدكتور العبد الله إلى أن الحرائق والحطام انتشر في بقية المباني، أما استراحة أعضاء الهيئة التدريسية الجديدة والمقصف، فهناك أضرار خارجية تمت معاينتها ولم تتم معرفة حجم الأضرار داخلها.

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