طلاب هنود يغلقون طرقا بمدينة كلكتا احتجاجا على حظر الحجاب

وذكرت "رويترز"، أن الطلاب المشاركين في التظاهرات أغلقوا طرقا احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب.ونقلت الوكالة عن شاهد أن المحتجين في كلكتا اليوم كان أغلبهم من الطالبات المحجبات، وأن التظاهرات لم تشهد وقوع حوادث.وأكدت تسمين سلطانة، إحدى المتظاهرات، أن المتظاهرين سيواصلون "الاحتجاج حتى تتوقف الحكومة عن إهانة الطالبات.. لا يمكنكم سلب حقوقنا". ويتوقع أن يتم تنظيم احتجاجات اليوم الأربعاء في العاصمة الهندية نيودلهي لنفس السبب.وفي الأسبوع الماضي كشف وسائل إعلام محلية، أن مدارس في ولاية كارناتاكا منعت دخول الطالبات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم، الأمر الذي أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات في الولاية.وفي الإطار ذاته نظم الطلاب الهندوس تظاهرات مضادة وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية تعبيرا عن التأييد لحظر الحجاب، الأمر الذي أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبين.
ونقلت الوكالة عن شاهد أن المحتجين في كلكتا اليوم كان أغلبهم من الطالبات المحجبات، وأن التظاهرات لم تشهد وقوع حوادث.
وأكدت تسمين سلطانة، إحدى المتظاهرات، أن المتظاهرين سيواصلون "الاحتجاج حتى تتوقف الحكومة عن إهانة الطالبات.. لا يمكنكم سلب حقوقنا".
ويتوقع أن يتم تنظيم احتجاجات اليوم الأربعاء في العاصمة الهندية نيودلهي لنفس السبب.
وفي الأسبوع الماضي كشف وسائل إعلام محلية، أن مدارس في ولاية كارناتاكا منعت دخول الطالبات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم، الأمر الذي أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات في الولاية.
وفي الإطار ذاته نظم الطلاب الهندوس تظاهرات مضادة وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية تعبيرا عن التأييد لحظر الحجاب، الأمر الذي أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبين.