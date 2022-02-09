طيران التحالف العربي يستهدف ثكنتين لـ "أنصار الله" في صنعاء

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر الحَفا [التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء".وأضاف أن "التحالف شن غارة جوية أخرى على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصُباحة غرب صنعاء".وأشار إلى "أن الغارات على صنعاء تأتي بعد ساعات من استهداف طيران التحالف العربي، بـ 4 غارات معسكر الحَفا شرق صنعاء".إلى ذلك، قالت "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مَناخَة [غرب صنعاء]".وذكرت أن "طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية حَرَض في محافظة حَجّة [شمال غربي اليمن]، و6 غارات على مديريتي الجُوبة ومَدْغِل في محافظة مأرب [شمال شرقي البلاد]".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأشار إلى "أن الغارات على صنعاء تأتي بعد ساعات من استهداف طيران التحالف العربي، بـ 4 غارات معسكر الحَفا شرق صنعاء".
إلى ذلك، قالت "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مَناخَة [غرب صنعاء]".
وذكرت أن "طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية حَرَض في محافظة حَجّة [شمال غربي اليمن]، و6 غارات على مديريتي الجُوبة ومَدْغِل في محافظة مأرب [شمال شرقي البلاد]".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.