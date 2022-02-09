عاصفة جيومغناطيسية تعيق رحلة أقمار ستارلينك الأخيرة
أطلقت فالكون 9، يوم الخميس 3 فبراير /شباط، 49 قمرا صناعيا من "ستارلينك"، إلى مدار أرضي منخفض من مجمع الإطلاق، 39A (LC-39A)، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث نشرت المرحلة الثانية من فالكون 9 الأقمار الصناعية في مدارها المقصود، مع نقطة حضيض تبلغ حوالي 210 كيلومترات فوق الأرض، وحقق كل قمر صناعي رحلة محكومة.
وبحسب موقع شركة SpaceX لاستكشاف الفضاء، فإن الشركة نشرت أقمارها الصناعية في هذه المدارات المنخفضة، بحيث لا يجتاز أي قمر صناعي عمليات الفحص الأولية للنظام إلا في بعض الحالات النادرة، إذ سيتم إزالته بسرعة عن طريق السحب الجوي، مشيرة إلى أن "الارتفاع المنخفض للنشر يتطلب أقمارا صناعية أكثر قدرة بتكلفة كبيرة علينا، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله للحفاظ على بيئة فضائية مستدامة".
Watch Falcon 9 launch NROL-87 to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4aBaxrbqZm— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022
ولسوء الحظ، تأثرت الأقمار الصناعية التي تم نشرها يوم الخميس بشكل كبير بعاصفة مغناطيسية أرضية يوم الجمعة، ما تسبب في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وزيادة كثافة الغلاف الجوي على ارتفاعات انتشار منخفضة.
The Falcon 9 rocket has now flown more consecutive successful missions, 111, than any orbital rocket in history.https://t.co/lZJIsJTeDi— Eric Berger (@SciGuySpace) February 3, 2022
ويشير نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على متن الطائرة إلى أن سرعة التصعيد وشدة العاصفة تسببت في زيادة السحب الجوي بنسبة تصل إلى 50 في المائة، أعلى مما كانت عليه خلال عمليات الإطلاق السابقة، فيما وضع فريق "ستارلينك" الأقمار الصناعية في حالة الوضع الآمن حيث تطير على الجانب (مثل ورقة) لتقليل السحب، من أجل "الاحتماء من العاصفة" بشكل فعال، واستمرالفريق في العمل عن كثب مع الفضاء الثامن عشر التابع لقوة الفضاء Control Squadron و LeoLabs لتوفير تحديثات على الأقمار الصناعية بناءً على الرادارات الأرضية.
Starlink is losing up to 40 satellites— John Koetsier (@johnkoetsier) February 9, 2022
>> GEOMAGNETIC STORM AND RECENTLY DEPLOYED STARLINK SATELLITES https://t.co/PhbRn3iHHx
ويُظهر التحليل الأولي أن السحب المتزايد على الارتفاعات المنخفضة منع الأقمار الصناعية من مغادرة الوضع الآمن لبدء مناورات رفع المدار، وسيعود ما يصل إلى 40 من الأقمار الصناعية إلى الغلاف الجوي للأرض أو قد دخل بالفعل من جديد.
SpaceX Losing 40 Starlink Satellites To Geomagnetic Storm https://t.co/qnlb0qYDg6 pic.twitter.com/1ZvzfrcQS2— Forbes (@Forbes) February 9, 2022
ولا تشكل أقمار الإنزال من المدار أي خطر تصادم مع الأقمار الصناعية الأخرى ومن ثم زوالها عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، مما يعني عدم إنشاء حطام مداري وعدم اصطدام أي أجزاء من القمر الصناعي بالأرض، حبث يوضح هذا الموقف الفريد الأطوال الكبيرة التي بذلها فريق "ستارلينك" لضمان أن يكون النظام في طليعة التخفيف من الحطام في المدار.