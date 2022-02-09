https://arabic.sputniknews.com/20220209/عملية-نابلس-بين-حسابات-المقاومة-الفلسطينية-وتعقيدات-العلاقة-بين-السلطة-وإسرائيل-1058267536.html

عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة وإسرائيل

عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة وإسرائيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، وأدت... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T14:59+0000

2022-02-09T14:59+0000

2022-02-09T14:59+0000

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عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة والاحتلال عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة والاحتلال

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال"، مضيفة أن الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه".وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين "بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس".وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، في حين تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.وأضاف طهبوب: "ما يزيد من إحراج السلطة أن رد فعلها لم يتجاوز الشكاية للأمم المتحدة بشكل عاجز"، مشيرا إلى أن "المشكلة تكمن في صيغة أوسلو التي تجعل من الجميع فلسطينيا يقف مكتوف الأيدي فبمقتضى أوسلو تحركات جيش الاحتلال تجُبُّ أي تحرك أمني آخر للسلطة في مناطق الاتفاق ومنها الضفة الغربية".وأضاف المدهون أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تصعيد من قبل المقاومة أو تطوير الهجوم.وأما طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأشار إلى أن "العملية التي قامت بها وحدة عمليات خاصة بالتجسس والاغتيال والتصفية تابعة للشاباك وهي تطور نوعي في شكل الهجوم الإسرائيلي في المدن الفلسطينية".يمكن متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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