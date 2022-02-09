عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة وإسرائيل

عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة والاحتلال
عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة والاحتلال
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال"، مضيفة أن الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه".وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين "بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس".وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، في حين تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.وأضاف طهبوب: "ما يزيد من إحراج السلطة أن رد فعلها لم يتجاوز الشكاية للأمم المتحدة بشكل عاجز"، مشيرا إلى أن "المشكلة تكمن في صيغة أوسلو التي تجعل من الجميع فلسطينيا يقف مكتوف الأيدي فبمقتضى أوسلو تحركات جيش الاحتلال تجُبُّ أي تحرك أمني آخر للسلطة في مناطق الاتفاق ومنها الضفة الغربية".وأضاف المدهون أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تصعيد من قبل المقاومة أو تطوير الهجوم.وأما طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأشار إلى أن "العملية التي قامت بها وحدة عمليات خاصة بالتجسس والاغتيال والتصفية تابعة للشاباك وهي تطور نوعي في شكل الهجوم الإسرائيلي في المدن الفلسطينية".يمكن متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
عملية نابلس بين حسابات المقاومة الفلسطينية وتعقيدات العلاقة بين السلطة والاحتلال
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، وأدت لاستشهاد 3 شبان".
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال"، مضيفة أن الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه".
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.
وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، في حين تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.
من جانبه قال فضل طهبوب، المتخصص بالشأن الإسرائيلي إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد إيصال عدة رسائل من وراء عملية نابلس مفادها أن اليد العليا له على الأرض في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أمنيًا وفقًا لاتفاق أوسلو. وأشار طهبوب إلى أن ما حدث هو إحراج للسلطة الفلسطينية ووضع الاتفاق الأمني بينها وبين الاحتلال على المحك".
وأضاف طهبوب: "ما يزيد من إحراج السلطة أن رد فعلها لم يتجاوز الشكاية للأمم المتحدة بشكل عاجز"، مشيرا إلى أن "المشكلة تكمن في صيغة أوسلو التي تجعل من الجميع فلسطينيا يقف مكتوف الأيدي فبمقتضى أوسلو تحركات جيش الاحتلال تجُبُّ أي تحرك أمني آخر للسلطة في مناطق الاتفاق ومنها الضفة الغربية".
أما إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام (فيميد)، فأشار إلى أن ما حدث "رسالة إلى المقاومة غرضها الترهيب والإرهاب في مناطق السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما حدث كان بمساعدة السلطة الفلسطينية فهي ليست بريئة من دماء الشهداء الثلاثة، مضيفًا أن ما يقال في وسائل الإعلام كلام آخر" .
وأضاف المدهون أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تصعيد من قبل المقاومة أو تطوير الهجوم.
وأما طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأشار إلى أن "العملية التي قامت بها وحدة عمليات خاصة بالتجسس والاغتيال والتصفية تابعة للشاباك وهي تطور نوعي في شكل الهجوم الإسرائيلي في المدن الفلسطينية".
وأضاف فهمي أن "الأمر قابل للتطور على الأرض من خلال رد الفعل الفلسطيني المقاوم خاصة يوم الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن جهود الوساطة المصرية وارد جدًا أن تبدأ في الساعات القادمة".