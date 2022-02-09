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https://arabic.sputniknews.com/20220209/فيفا-17-مليون-مشجع-طلبوا-الحصول-على-تذاكر-كأس-العالم-2022-في-20-يوما-فقط-1058239540.html
"فيفا": 17 مليون مشجع طلبوا الحصول على تذاكر كأس العالم 2022 في 20 يوما فقط
"فيفا": 17 مليون مشجع طلبوا الحصول على تذاكر كأس العالم 2022 في 20 يوما فقط
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أكثر من 17 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم طلبوا الحصول على تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، خلال مرحلة المبيعات... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T07:11+0000
2022-02-09T07:11+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وقال "فيفا" إن الطلبات تدفقت من مختلف دول العالم وأبرز هذه الدول: "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".وأشار إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.وأضاف فيفا، أن عدد الطلبات لحضور المباراة النهائية وصل إلى "1.8 مليون طلب تذكرة".ووفقا لبيان "فيفا" سيتحقق مركز التذاكر التابع له من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى، التي انطلقت في 19 يناير الماضي، للشروط، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.ومن المقرر التواصل مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بنجاح طلباتهم سواء كلياً أو جزئياً، أو عدم نجاح طلباتهم للحصول على تذاكر المباريات، اعتباراً من الثلاثاء 8 مارس المقبل، وإفادة أصحاب الطلبات الناجحة بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر.يذكر أنه سيتم بيع قرابة مليوني تذكرة فقط للمونديال، ويأمل فيفا في جني أكثر من 500 مليون دولار من بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بدولة قطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/اليوم-انطلاق-المرحلة-الأولى-من-بيع-تذاكر-مونديال-قطر-2022-1056509167.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة

"فيفا": 17 مليون مشجع طلبوا الحصول على تذاكر كأس العالم 2022 في 20 يوما فقط

07:11 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEتكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أكثر من 17 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم طلبوا الحصول على تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوما فقط.
وقال "فيفا" إن الطلبات تدفقت من مختلف دول العالم وأبرز هذه الدول: "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات والولايات المتحدة".
وأشار إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وأضاف فيفا، أن عدد الطلبات لحضور المباراة النهائية وصل إلى "1.8 مليون طلب تذكرة".
ووفقا لبيان "فيفا" سيتحقق مركز التذاكر التابع له من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى، التي انطلقت في 19 يناير الماضي، للشروط، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.
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ومن المقرر التواصل مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بنجاح طلباتهم سواء كلياً أو جزئياً، أو عدم نجاح طلباتهم للحصول على تذاكر المباريات، اعتباراً من الثلاثاء 8 مارس المقبل، وإفادة أصحاب الطلبات الناجحة بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر.
يذكر أنه سيتم بيع قرابة مليوني تذكرة فقط للمونديال، ويأمل فيفا في جني أكثر من 500 مليون دولار من بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 بدولة قطر.
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