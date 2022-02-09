قائد الجيش الإيراني: الأعداء لم يتحملوا أنوار الثورة الإسلامية

جاءت تصريحات موسوي بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأضاف خلال تلك التصريحات أن أعداء بلاده واجهوا "هذه الثورة الإلهية والشعبية وحاكوا ونفذوا الكثير من المخططات لكنهم تلقوا الهزمية والفشل في ظل العناية الإلهية والقيادة الحكيمة لإمامي الثورة ووعي ومقاومة الشعب الإيراني الأبي"، حسبما نقلت وكالة "فارس".وأشاد قائد الجيش الإيراني بأن "الثورة الإسلامية المجيدة حققت خلال الأعوام الـ 43 الماضية منجزات باهرة ومكتسبات قيمة رغم الحظر والضغوط والتهديدات والهجمة الثقافية الواسعة"، مشيرا إلى أن "الاستقلال والاقتدار والتقدم المتسارع في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا وتحقيق القدرة الإقليمية، تعد من ضمن منجزات الثورة الإسلامية الباعثة على الفخر".واختم اللواء موسوي كلمته، بأن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعاهد الشعب الإيراني الأبي والواعي التزامهم بشعار الجيش فداء الشعب والتضحية في سبيل استقلال ووحدة الأراضي وكيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصالح الوطنية".
صرح القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أن أعداء إيران لم يتحملوا أنوار الثورة الإسلامية ما دفعهم لمواجهتها بالكثير من المخططات.
جاءت تصريحات موسوي بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأضاف خلال تلك التصريحات أن أعداء بلاده واجهوا "هذه الثورة الإلهية والشعبية وحاكوا ونفذوا الكثير من المخططات لكنهم تلقوا الهزمية والفشل في ظل العناية الإلهية والقيادة الحكيمة لإمامي الثورة ووعي ومقاومة الشعب الإيراني الأبي"، حسبما نقلت وكالة "فارس".
وواصل موسوي مهاجمة أعداء بلاده قائلا إن "العدو اليوم وبعد فشله في استراتيجية الضغوط القصوى قد لجأ في ظل إمبراطوريته الإعلامية الشيطانية بمواجهة الثورة الإسلامية إلى استراتيجية التحريف في حرب الوقائع".
وأشاد قائد الجيش الإيراني بأن "الثورة الإسلامية المجيدة حققت خلال الأعوام الـ 43 الماضية منجزات باهرة ومكتسبات قيمة رغم الحظر والضغوط والتهديدات والهجمة الثقافية الواسعة"، مشيرا إلى أن "الاستقلال والاقتدار والتقدم المتسارع في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا وتحقيق القدرة الإقليمية، تعد من ضمن منجزات الثورة الإسلامية الباعثة على الفخر".
واختم اللواء موسوي كلمته، بأن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعاهد الشعب الإيراني الأبي والواعي التزامهم بشعار الجيش فداء الشعب والتضحية في سبيل استقلال ووحدة الأراضي وكيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصالح الوطنية".