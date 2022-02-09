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قطر للبترول تعلن رفع أسعار النفط الخام في مارس
قطر للبترول تعلن رفع أسعار النفط الخام في مارس
أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأربعاء، رفع أسعار النفط الخام، بداية من شهر مارس/ آذار المقبل. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:49+0000
2022-02-09T11:49+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار قطر اليوم
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وكشفت وثيقة تسعير على الموقع الإلكتروني لقطر للشركة، أنها رفعت أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في مارس، بحسب وكالة "رويترز".وأظهرت الوثيقة رفع سعر النفط الخام إلى 2.20 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وإلى 2.65 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.يشار إلى أن أسعار النفط الخام، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، كانت قد تحددت عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و2.0 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.وكانت أسعار النفط، قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة الماضية، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ستاندرد-آند-بورز-أسعار-النفط-العالمية-ستتجاوز-100-دولار-حال-فرض-عقوبات-على-روسيا-1058233630.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار قطر اليوم

قطر للبترول تعلن رفع أسعار النفط الخام في مارس

11:49 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأربعاء، رفع أسعار النفط الخام، بداية من شهر مارس/ آذار المقبل.
وكشفت وثيقة تسعير على الموقع الإلكتروني لقطر للشركة، أنها رفعت أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في مارس، بحسب وكالة "رويترز".
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
"ستاندرد آند بورز": أسعار النفط العالمية ستتجاوز 100 دولار في حال فرض عقوبات على روسيا
أمس, 20:41 GMT
وأظهرت الوثيقة رفع سعر النفط الخام إلى 2.20 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وإلى 2.65 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.
يشار إلى أن أسعار النفط الخام، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، كانت قد تحددت عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و2.0 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.
وكانت أسعار النفط، قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة الماضية، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.
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