قطر للبترول تعلن رفع أسعار النفط الخام في مارس

وكشفت وثيقة تسعير على الموقع الإلكتروني لقطر للشركة، أنها رفعت أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في مارس، بحسب وكالة "رويترز".وأظهرت الوثيقة رفع سعر النفط الخام إلى 2.20 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وإلى 2.65 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.يشار إلى أن أسعار النفط الخام، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، كانت قد تحددت عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و2.0 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.وكانت أسعار النفط، قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة الماضية، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.
وأظهرت الوثيقة رفع سعر النفط الخام إلى 2.20 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وإلى 2.65 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.
يشار إلى أن أسعار النفط الخام، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، كانت قد تحددت عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و2.0 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.
وكانت أسعار النفط، قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة الماضية، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.