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https://arabic.sputniknews.com/20220209/كازاخستان-تشرع-في-إنتاج-بنادق-كلاشينكوف--1058239267.html
كازاخستان تشرع في إنتاج بنادق "كلاشينكوف"
كازاخستان تشرع في إنتاج بنادق "كلاشينكوف"
سيتم إطلاق إنتاج بنادق كلاشينكوف في كازاخستان في عام 2022 في مصنع شركة "Tynys"، أحد أكبر شركات صناعة الآلات في منطقة أكمولا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T06:59+0000
2022-02-09T06:59+0000
2022-02-09T06:59+0000
روسيا
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وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، فإن المفاوضات جارية بشأن الإنتاج المرخص للبنادق الهجومية الروسية على أراضي كازاخستان.ومن الجانب الكازاخستاني، كانت الشركة المشغلة للمشروع هي شركة كازاخستان الهندسية، والتي تضم مصنع تاينيس.تنتج شركات مجموعة كلاشينكوف مجموعة واسعة من الأسلحة العسكرية الصغيرة من مختلف الفئات.وقالت الخدمة الصحفية في بيان "خلال العام الجاري في كوكشتاو (المركز الإداري لمنطقة أكمولا) يخطط لبدء إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز 2015". وأوضح البيان أنه سيتم تجميع بنادق "AK-12" و"AK-15".وفقًا للوزارة، تخطط مؤسسات الدفاع الكازاخستانية في عام 2022 لتنفيذ العديد من المشاريع الواعدة في المجال العسكري.
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روسيا
كازاخستان تشرع في إنتاج بنادق "كلاشينكوف" تابعنا عبر
سيتم إطلاق إنتاج بنادق كلاشينكوف في كازاخستان في عام 2022 في مصنع شركة "Tynys"، أحد أكبر شركات صناعة الآلات في منطقة أكمولا.
وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، فإن المفاوضات جارية بشأن الإنتاج المرخص للبنادق الهجومية الروسية على أراضي كازاخستان.
ومن الجانب الكازاخستاني، كانت الشركة المشغلة للمشروع هي شركة كازاخستان الهندسية، والتي تضم مصنع تاينيس.
تنتج شركات مجموعة كلاشينكوف مجموعة واسعة من الأسلحة العسكرية الصغيرة من مختلف الفئات.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان "خلال العام الجاري في كوكشتاو (المركز الإداري لمنطقة أكمولا) يخطط لبدء إنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز 2015". وأوضح البيان أنه سيتم تجميع بنادق "AK-12" و"AK-15".
وفقًا للوزارة، تخطط مؤسسات الدفاع الكازاخستانية في عام 2022 لتنفيذ العديد من المشاريع الواعدة في المجال العسكري.