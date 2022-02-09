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https://arabic.sputniknews.com/20220209/لافروف-يعقد-لقاءات-مع-نظرائه-من-بريطانيا-واليونان-وبولندا-في-موسكو--1058265078.html
لافروف يعقد لقاءات مع نظرائه من بريطانيا واليونان وبولندا في موسكو
لافروف يعقد لقاءات مع نظرائه من بريطانيا واليونان وبولندا في موسكو
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيناقش قضية الضمانات الأمنية مع وزيرة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:05+0000
2022-02-09T14:05+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "من المقرر خلال الاجتماع مناقشة حالة وآفاق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الأمن الأوروبي ومسألة تطوير ضمانات أمنية طويلة الأمد ومضمونة قانونًا لبلدنا"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ستزور موسكو في زيارة عمل يوم 10 شباط/فبراير الجاري.ووفقا زاخاروفا، سيناقش الطرفان "النقاط الإشكالية في عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا"، و"ستتم مناقشة عدد من قضايا الساعة في الأجندة الثنائية الروسية البولندية".وأضافت زاخاروفا: "سيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف مع وزير خارجية جمهورية اليونان محادثات في موسكو، حيث يزور الأخير روسيا في زيارة عمل. وسيناقش الطرفان الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين رئيس بلادنا ورئيس وزراء اليونان في سوتشي".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/لافروف-رد-فعل-أمريكا-والناتو-إزاء-روسيا-كان-سلبيا-1057605779.html
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روسيا

لافروف يعقد لقاءات مع نظرائه من بريطانيا واليونان وبولندا في موسكو

14:05 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيناقش قضية الضمانات الأمنية مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم 10 شباط/فبراير، في موسكو.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "من المقرر خلال الاجتماع مناقشة حالة وآفاق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الأمن الأوروبي ومسألة تطوير ضمانات أمنية طويلة الأمد ومضمونة قانونًا لبلدنا"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ستزور موسكو في زيارة عمل يوم 10 شباط/فبراير الجاري.

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "كذلك من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم 15 فبراير، في موسكو".

ووفقا زاخاروفا، سيناقش الطرفان "النقاط الإشكالية في عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا"، و"ستتم مناقشة عدد من قضايا الساعة في الأجندة الثنائية الروسية البولندية".
وأضافت زاخاروفا: "سيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف مع وزير خارجية جمهورية اليونان محادثات في موسكو، حيث يزور الأخير روسيا في زيارة عمل. وسيناقش الطرفان الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين رئيس بلادنا ورئيس وزراء اليونان في سوتشي".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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