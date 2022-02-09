ليبيا دون انتخابات... ولكن بحكومتين

كلام الدبيبة جاء بعد يوم واحد من اعتماد مجلس النواب بالإجماع خريطة الطريق التي عرضتها عليه اللجنة المكلفة إعدادها، وحددت فيها الموعد الجديد للانتخابات العامة، بعد 14 شهراً من إجراء التعديل الدستوري الذي يجري التشاور بشأنه حالياً بين البرلمان ومجلس الدولة.ومن المقرر أن يكشف البرلمان، غداً الخميس، عن اسم رئيس الوزراء الجديد بعد أن استمع إلى برنامجَي فتحي باشاغا وخالد البيباص، المرشحَين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة الدبيبة.الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، أكد لـ"بانوراما" أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تسليم المهام لحكومة منتخبة، وإنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة.
كلام الدبيبة جاء بعد يوم واحد من اعتماد مجلس النواب بالإجماع خريطة الطريق التي عرضتها عليه اللجنة المكلفة إعدادها، وحددت فيها الموعد الجديد للانتخابات العامة، بعد 14 شهراً من إجراء التعديل الدستوري الذي يجري التشاور بشأنه حالياً بين البرلمان ومجلس الدولة.
ومن المقرر أن يكشف البرلمان، غداً الخميس، عن اسم رئيس الوزراء الجديد بعد أن استمع إلى برنامجَي فتحي باشاغا وخالد البيباص، المرشحَين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة الدبيبة.
الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، أكد لـ"بانوراما" أن
"حكومة الدبيبة لم "تنتج أي شيء خلال الـ11 شهراً من عملها"، ما دفع البرلمان لاستبدالها بحكومة جديدة"، متوقعاً فوز فتحي باشاغا برئاستها.