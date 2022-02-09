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https://arabic.sputniknews.com/20220209/ليبيا-دون-انتخابات-ولكن-بحكومتين--1058265433.html
ليبيا دون انتخابات... ولكن بحكومتين
ليبيا دون انتخابات... ولكن بحكومتين
تناقش الحلقة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تسليم المهام لحكومة منتخبة، وإنه لن يسمح... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:08+0000
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بانوراما
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ليبيا بدون انتخابات ... ولكن بحكومتين
ليبيا بدون انتخابات ... ولكن بحكومتين
كلام الدبيبة جاء بعد يوم واحد من اعتماد مجلس النواب بالإجماع خريطة الطريق التي عرضتها عليه اللجنة المكلفة إعدادها، وحددت فيها الموعد الجديد للانتخابات العامة، بعد 14 شهراً من إجراء التعديل الدستوري الذي يجري التشاور بشأنه حالياً بين البرلمان ومجلس الدولة.ومن المقرر أن يكشف البرلمان، غداً الخميس، عن اسم رئيس الوزراء الجديد بعد أن استمع إلى برنامجَي فتحي باشاغا وخالد البيباص، المرشحَين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة الدبيبة.الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، أكد لـ"بانوراما" أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا دون انتخابات... ولكن بحكومتين

14:08 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 09.02.2022)
ليبيا بدون انتخابات ... ولكن بحكومتين
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تسليم المهام لحكومة منتخبة، وإنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة.
كلام الدبيبة جاء بعد يوم واحد من اعتماد مجلس النواب بالإجماع خريطة الطريق التي عرضتها عليه اللجنة المكلفة إعدادها، وحددت فيها الموعد الجديد للانتخابات العامة، بعد 14 شهراً من إجراء التعديل الدستوري الذي يجري التشاور بشأنه حالياً بين البرلمان ومجلس الدولة.
ومن المقرر أن يكشف البرلمان، غداً الخميس، عن اسم رئيس الوزراء الجديد بعد أن استمع إلى برنامجَي فتحي باشاغا وخالد البيباص، المرشحَين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة الدبيبة.
الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، أكد لـ"بانوراما" أن

"حكومة الدبيبة لم "تنتج أي شيء خلال الـ11 شهراً من عملها"، ما دفع البرلمان لاستبدالها بحكومة جديدة"، متوقعاً فوز فتحي باشاغا برئاستها.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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