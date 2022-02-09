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ليفربول يعلن فوز محمد صلاح بجائزة جديدة... فيديو
ليفربول يعلن فوز محمد صلاح بجائزة جديدة... فيديو
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة شخصية جديدة. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T06:45+0000
2022-02-09T06:45+0000
ليفربول
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وكشف ليفربول عبر "تويتر"، عن فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف التي كانت مرشحة.ونشر ليفربول فيديو لعدد من الأهداف التي كانت مرشحة وأرفق الفيديو بتعليق "أفضل 5 أهداف سجلت ولكن مهارة محمد صلاح في إنهاء الهجمة في مباراة تشيلسي حازت على جائزة أفضل هدف في شهر يناير".وكان محمد صلاح قد انتظم في تدريبات فريق ليفربول بعد يومين فقط من خسارة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.
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ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلن فوز محمد صلاح بجائزة جديدة... فيديو

06:45 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKY
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة شخصية جديدة.
وكشف ليفربول عبر "تويتر"، عن فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف التي كانت مرشحة.
ونشر ليفربول فيديو لعدد من الأهداف التي كانت مرشحة وأرفق الفيديو بتعليق "أفضل 5 أهداف سجلت ولكن مهارة محمد صلاح في إنهاء الهجمة في مباراة تشيلسي حازت على جائزة أفضل هدف في شهر يناير".
وكان محمد صلاح قد انتظم في تدريبات فريق ليفربول بعد يومين فقط من خسارة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.
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