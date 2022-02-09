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مجلة أمريكية تعبر عن قلقها من طائرة روسية ستكون قادرة على الانتقام من "الناتو"
مجلة أمريكية تعبر عن قلقها من طائرة روسية ستكون قادرة على الانتقام من "الناتو"
كشفت مجلة أمريكية عن قلقها بشأن ظهور محتمل لطائرة روسية حديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" المعدلة في أجواء منطقة كالينينغراد. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:39+0000
2022-02-09T08:39+0000
رصد عسكري
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وذكرت مجلة Forbes الأمريكية أن الطائرات الحديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" ستكون خطرة ومقلقة بسبب إمكانياتها الاستثنائية ويتجلى ذلك من خلال قدرتها على حمل صواريخ دقيقة مشابهة لصواريخ "كينجال" الروسية.وكتب مؤلف التقرير، سيباستيان روبلين، أن هذا الصاروخ الذي ستكون الطائرة قادرة على حمله، معروف أيضًا باسم Kh-47M2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى سرعة تتخطى عشرة أضعاف سرعة الصوت.وبحسب المقال، هذه المميزات لن تترك للدفاعات الجوية الكثير من الفرص لمواجهته ومحاولة إسقاطه.وخلص المراقب الأمريكي إلى أن نشر طائرات من طراز "ميغ 31 كا إس" في كالينينغراد يمكن أن يكون "تحذيرًا وتهديدًا بالانتقام" لحلف شمال الأطلسي الناتو.
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رصد عسكري

مجلة أمريكية تعبر عن قلقها من طائرة روسية ستكون قادرة على الانتقام من "الناتو"

08:39 GMT 09.02.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشفت مجلة أمريكية عن قلقها بشأن ظهور محتمل لطائرة روسية حديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" المعدلة في أجواء منطقة كالينينغراد.
وذكرت مجلة Forbes الأمريكية أن الطائرات الحديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" ستكون خطرة ومقلقة بسبب إمكانياتها الاستثنائية ويتجلى ذلك من خلال قدرتها على حمل صواريخ دقيقة مشابهة لصواريخ "كينجال" الروسية.
وكتب مؤلف التقرير، سيباستيان روبلين، أن هذا الصاروخ الذي ستكون الطائرة قادرة على حمله، معروف أيضًا باسم Kh-47M2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى سرعة تتخطى عشرة أضعاف سرعة الصوت.
وبحسب المقال، هذه المميزات لن تترك للدفاعات الجوية الكثير من الفرص لمواجهته ومحاولة إسقاطه.
وخلص المراقب الأمريكي إلى أن نشر طائرات من طراز "ميغ 31 كا إس" في كالينينغراد يمكن أن يكون "تحذيرًا وتهديدًا بالانتقام" لحلف شمال الأطلسي الناتو.
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