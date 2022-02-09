مجلة أمريكية تعبر عن قلقها من طائرة روسية ستكون قادرة على الانتقام من "الناتو"

وذكرت مجلة Forbes الأمريكية أن الطائرات الحديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" ستكون خطرة ومقلقة بسبب إمكانياتها الاستثنائية ويتجلى ذلك من خلال قدرتها على حمل صواريخ دقيقة مشابهة لصواريخ "كينجال" الروسية.وكتب مؤلف التقرير، سيباستيان روبلين، أن هذا الصاروخ الذي ستكون الطائرة قادرة على حمله، معروف أيضًا باسم Kh-47M2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى سرعة تتخطى عشرة أضعاف سرعة الصوت.وبحسب المقال، هذه المميزات لن تترك للدفاعات الجوية الكثير من الفرص لمواجهته ومحاولة إسقاطه.وخلص المراقب الأمريكي إلى أن نشر طائرات من طراز "ميغ 31 كا إس" في كالينينغراد يمكن أن يكون "تحذيرًا وتهديدًا بالانتقام" لحلف شمال الأطلسي الناتو.
كشفت مجلة أمريكية عن قلقها بشأن ظهور محتمل لطائرة روسية حديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" المعدلة في أجواء منطقة كالينينغراد.
وذكرت مجلة Forbes الأمريكية أن الطائرات الحديثة من طراز "ميغ 31 كا إس" ستكون خطرة ومقلقة بسبب إمكانياتها الاستثنائية ويتجلى ذلك من خلال قدرتها على حمل صواريخ دقيقة مشابهة لصواريخ "كينجال" الروسية.
وكتب مؤلف التقرير، سيباستيان روبلين، أن هذا الصاروخ الذي ستكون الطائرة قادرة على حمله، معروف أيضًا باسم Kh-47M2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى سرعة تتخطى عشرة أضعاف سرعة الصوت.
وبحسب المقال، هذه المميزات لن تترك للدفاعات الجوية الكثير من الفرص لمواجهته ومحاولة إسقاطه.
وخلص المراقب الأمريكي إلى أن نشر طائرات من طراز "ميغ 31 كا إس" في كالينينغراد يمكن أن يكون "تحذيرًا وتهديدًا بالانتقام" لحلف شمال الأطلسي الناتو.