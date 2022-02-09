https://arabic.sputniknews.com/20220209/محلل-تركي-أنقرة-لها-دور-مهم-في-الوساطة-بين-فلسطين-وإسرائيل--1058260625.html

محلل تركي: لدى أنقرة دور مهم في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل

محلل تركي: لدى أنقرة دور مهم في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفى حامد أوغلو، إن هناك الكثير من الملفات على طاولة المباحثات سيجري مناقشتها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T12:53+0000

2022-02-09T12:53+0000

2022-02-09T13:03+0000

راديو

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وفي حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على راديو سبوتنيك، ذكر أن "الطرف التركي والطرف الإسرائيلي سيناقشان عدة ملفات أهمها العودة السلسة إلى العلاقات وإزالة العقبات والمواقف السلبية التي شهدت السنوات الماضية". وأوضح أن: وأضاف حامد أوغلو أن: ولفت إلى أن "موقف تركيا أوضحه مرارا رئيس البلاد، وأنقرة لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل أبدا على حساب التخلي عن دعم القضية الفلسطينية والحقوق العربية". كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن أنقرة لن تتجاهل التزامها بقيام دولة فلسطينية من أجل إقامة علاقات أقوى مع إسرائيل، مشددا على أن تطبيع العلاقات بدرجة أكبر، ربما يزيد الدور التركي فيما يتعلق بحل يقوم على دولتين. وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة متوقعة لرئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ لتركيا الشهر المقبل، في أول زيارة بعد أن تبادلت الدولتان طرد السفيرين في عام 2018 علة وقع خلاف مرير، لكن أنقرة اتخذت خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة، بما فيها العلاقات مع إسرائيل. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس آذار، مضيفا أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة.Enter

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