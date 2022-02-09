محلل تركي: لدى أنقرة دور مهم في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل

وفي حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على راديو سبوتنيك، ذكر أن "الطرف التركي والطرف الإسرائيلي سيناقشان عدة ملفات أهمها العودة السلسة إلى العلاقات وإزالة العقبات والمواقف السلبية التي شهدت السنوات الماضية". وأوضح أن: وأضاف حامد أوغلو أن: ولفت إلى أن "موقف تركيا أوضحه مرارا رئيس البلاد، وأنقرة لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل أبدا على حساب التخلي عن دعم القضية الفلسطينية والحقوق العربية". كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن أنقرة لن تتجاهل التزامها بقيام دولة فلسطينية من أجل إقامة علاقات أقوى مع إسرائيل، مشددا على أن تطبيع العلاقات بدرجة أكبر، ربما يزيد الدور التركي فيما يتعلق بحل يقوم على دولتين. وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة متوقعة لرئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ لتركيا الشهر المقبل، في أول زيارة بعد أن تبادلت الدولتان طرد السفيرين في عام 2018 علة وقع خلاف مرير، لكن أنقرة اتخذت خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة، بما فيها العلاقات مع إسرائيل. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس آذار، مضيفا أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة.Enter
قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفى حامد أوغلو، إن هناك الكثير من الملفات على طاولة المباحثات سيجري مناقشتها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
وفي حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على راديو سبوتنيك، ذكر أن "الطرف التركي والطرف الإسرائيلي سيناقشان عدة ملفات أهمها العودة السلسة إلى العلاقات وإزالة العقبات والمواقف السلبية التي شهدت السنوات الماضية".
وأوضح أن:
"تركيا تفصل الملفات، فتجدها تقيم علاقات جيدة مع دول وهناك خلافات أخرى بينهما، لذا فتركيا لها دور مهم في الوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فهي تحظى بالاحترام والثقل الدولي والإقليمي".
وأضاف حامد أوغلو أن:
"العلاقات مع إسرائيل ليست جديدة، وتركيا كانت من الدول السباقة في هذا الشأن، وموقف تركيا واضح بالتأكيد على عدم الإضرار بالقضية الفلسطينة العادلة وهي بناء الدولتين".
ولفت إلى أن "موقف تركيا أوضحه مرارا رئيس البلاد، وأنقرة لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل أبدا على حساب التخلي عن دعم القضية الفلسطينية والحقوق العربية".
كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن أنقرة لن تتجاهل التزامها بقيام دولة فلسطينية من أجل إقامة علاقات أقوى مع إسرائيل، مشددا على أن تطبيع العلاقات بدرجة أكبر، ربما يزيد الدور التركي فيما يتعلق بحل يقوم على دولتين.
وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة متوقعة لرئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ لتركيا الشهر المقبل، في أول زيارة بعد أن تبادلت الدولتان طرد السفيرين في عام 2018 علة وقع خلاف مرير، لكن أنقرة اتخذت خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة، بما فيها العلاقات مع إسرائيل. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس آذار، مضيفا أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة.