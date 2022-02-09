https://arabic.sputniknews.com/20220209/محلل-سياسي-القرار-الشيعي-في-العراق-لم-يعد-موحدا-بسبب-غياب-سليماني-والتأثيرات-الإقليمية-1058261194.html

محلل سياسي: القرار الشيعي في العراق لم يعد موحدا بسبب غياب سليماني والتأثيرات الإقليمية

محلل سياسي: القرار الشيعي في العراق لم يعد موحدا بسبب غياب سليماني والتأثيرات الإقليمية

اعتبر رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، لقاء زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بقائد فيلق القدس "خطوة مهمة في توقيت مهم". 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T13:10+0000

2022-02-09T13:10+0000

2022-02-09T13:10+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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وقال إن اللقاء "يأتي في وقت مهم جدا تمر به المرحلة السياسية في العراق"، موضحا أن "الصدر عبر بشكل واضح أنه لا مجال إلا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية غير قابلة للتدخلات الخارجية". وذكر أن:وفي حديثه لبرنامج عالم سبوتنيك، المذاع على راديو سبوتنيك، أضاف العزاوي أن "الجنرال قاآني يرى ضرورة أن يكون البيت الشيعي موحدا في قراره لتشكيل حكومة أو في المراحل السياسية، وهذا أصبح الآن من الماضي". وذكر أنه: وأوضح أن الصدر "يرى التدخلات الخارجية أيا كانت سببت وتسبب أذى للعراقيين"، مؤكدا مرة أخرى أن الحكومة الجديدة لا شرقية ولا غربية، في إشارة واضحة إلى أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة سيكون عراقيا صرفا. كان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استقبل قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني في محافظة النجف. وذكر بيان مقتضب لمكتب الصدر أن زعيم التيار الصدري استقبل العميد الإيراني، في مقر إقامته بمدينة الحنانة في محافظة النجف، دون أي تفاصيل عن اللقاء. هذا ويجري الجنرال الإيراني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب الشيعية. وأوضحت مصادر عراقية أن قاآني سلم زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي. بدوره سلم الصدر رسالة لخامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة.

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راديو, عالم سبوتنيك