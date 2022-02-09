تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/محلل-سياسي-القرار-الشيعي-في-العراق-لم-يعد-موحدا-بسبب-غياب-سليماني-والتأثيرات-الإقليمية-1058261194.html
محلل سياسي: القرار الشيعي في العراق لم يعد موحدا بسبب غياب سليماني والتأثيرات الإقليمية
محلل سياسي: القرار الشيعي في العراق لم يعد موحدا بسبب غياب سليماني والتأثيرات الإقليمية
اعتبر رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، لقاء زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بقائد فيلق القدس "خطوة مهمة في توقيت مهم". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:10+0000
2022-02-09T13:10+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411477_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_611a22ca63459a863b6992f06de0d1d5.jpg
وقال إن اللقاء "يأتي في وقت مهم جدا تمر به المرحلة السياسية في العراق"، موضحا أن "الصدر عبر بشكل واضح أنه لا مجال إلا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية غير قابلة للتدخلات الخارجية". وذكر أن:وفي حديثه لبرنامج عالم سبوتنيك، المذاع على راديو سبوتنيك، أضاف العزاوي أن "الجنرال قاآني يرى ضرورة أن يكون البيت الشيعي موحدا في قراره لتشكيل حكومة أو في المراحل السياسية، وهذا أصبح الآن من الماضي". وذكر أنه: وأوضح أن الصدر "يرى التدخلات الخارجية أيا كانت سببت وتسبب أذى للعراقيين"، مؤكدا مرة أخرى أن الحكومة الجديدة لا شرقية ولا غربية، في إشارة واضحة إلى أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة سيكون عراقيا صرفا. كان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استقبل قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني في محافظة النجف. وذكر بيان مقتضب لمكتب الصدر أن زعيم التيار الصدري استقبل العميد الإيراني، في مقر إقامته بمدينة الحنانة في محافظة النجف، دون أي تفاصيل عن اللقاء. هذا ويجري الجنرال الإيراني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب الشيعية. وأوضحت مصادر عراقية أن قاآني سلم زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي. بدوره سلم الصدر رسالة لخامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411477_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e7b9088ed25f1ec19f508c516efb209.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, عالم سبوتنيك

محلل سياسي: القرار الشيعي في العراق لم يعد موحدا بسبب غياب سليماني والتأثيرات الإقليمية

13:10 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
تابعنا عبر
اعتبر رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، لقاء زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بقائد فيلق القدس "خطوة مهمة في توقيت مهم".
وقال إن اللقاء "يأتي في وقت مهم جدا تمر به المرحلة السياسية في العراق"، موضحا أن "الصدر عبر بشكل واضح أنه لا مجال إلا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية غير قابلة للتدخلات الخارجية".
وذكر أن:
"الصدر من ناحية أخرى يرى أنه يجب أن تكون المرحلة المقبلة في السياسة العراقية مرحلة صحية، بمعنى أن الخاسرين في الانتخابات يذهبون إلى المعارضة وإن أرادوا المشاركة فمخرجات الانتخابات هي التي تحدد ذلك".
وفي حديثه لبرنامج عالم سبوتنيك، المذاع على راديو سبوتنيك، أضاف العزاوي أن "الجنرال قاآني يرى ضرورة أن يكون البيت الشيعي موحدا في قراره لتشكيل حكومة أو في المراحل السياسية، وهذا أصبح الآن من الماضي".
وذكر أنه:
"لم يعد القرار الشيعي موحدا لأسباب عدة منها غياب الجنرال سليماني عن الساحة السياسية العراقية، والتأثيرات الإقليمة على الساحة العراقية".
وأوضح أن الصدر "يرى التدخلات الخارجية أيا كانت سببت وتسبب أذى للعراقيين"، مؤكدا مرة أخرى أن الحكومة الجديدة لا شرقية ولا غربية، في إشارة واضحة إلى أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة سيكون عراقيا صرفا.
كان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استقبل قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني في محافظة النجف. وذكر بيان مقتضب لمكتب الصدر أن زعيم التيار الصدري استقبل العميد الإيراني، في مقر إقامته بمدينة الحنانة في محافظة النجف، دون أي تفاصيل عن اللقاء.
هذا ويجري الجنرال الإيراني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب الشيعية.
وأوضحت مصادر عراقية أن قاآني سلم زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي.
بدوره سلم الصدر رسالة لخامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية