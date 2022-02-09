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https://arabic.sputniknews.com/20220209/مدمرة-أمريكية-وفرقاطة-مصرية-تجريان-تدريبا-مشتركا-في-البحر-الأحمر-1058254326.html
مدمرة أمريكية وفرقاطة مصرية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر
مدمرة أمريكية وفرقاطة مصرية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر
شاركت مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس جيسون دونهام" في تدريب مشترك مع فرقاطة مصرية من طراز "إي إن إس الإسكندرية" بالبحر الأحمر. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:54+0000
2022-02-09T11:54+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش المصري
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، أشارت فيه إلى أن التدريب الذي شاركت فيه السفينتان جرى يوم الاثنين، بعد مغادرة المدمرة الأمريكية للقاعدة البحرية المصرية "برنيس"، التي زارتها في وقت سابق، وفقا للبيان.ولفت البيان إلى أن التدريب المصري الأمريكي جرى ضمن فعاليات التدريب الدولي "آي إم إي - 2022"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في المنطقة.وتنتمي المدمرة الأمريكية "يو إس إس جيسون دونهام" لفئة المدمرات الصاروخية "أرلي بيرك" وتحمل الاسم الكودي "دي دي جي - 109"، بينما تحمل الفرقاطة المصرية الاسم الكودي "إف - 911"، وفقا لبيان الأسطول الخامس الأمريكي.يذكر أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري أعلنت، أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي 2022) بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى تدريبات القوات العسكرية وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/مصر-انطلاق-التدريب-البحري-الدولي-في-البحر-الأحمر-1058207233.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري

مدمرة أمريكية وفرقاطة مصرية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر

11:54 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / SAMUEL HARDGROVEالمدمرة الأمريكية أرلي بارك
المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / SAMUEL HARDGROVE
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شاركت مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس جيسون دونهام" في تدريب مشترك مع فرقاطة مصرية من طراز "إي إن إس الإسكندرية" بالبحر الأحمر.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، أشارت فيه إلى أن التدريب الذي شاركت فيه السفينتان جرى يوم الاثنين، بعد مغادرة المدمرة الأمريكية للقاعدة البحرية المصرية "برنيس"، التي زارتها في وقت سابق، وفقا للبيان.
ولفت البيان إلى أن التدريب المصري الأمريكي جرى ضمن فعاليات التدريب الدولي "آي إم إي - 2022"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في المنطقة.
فرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
مصر... انطلاق "التدريب البحري الدولي" في البحر الأحمر
أمس, 11:53 GMT
وتنتمي المدمرة الأمريكية "يو إس إس جيسون دونهام" لفئة المدمرات الصاروخية "أرلي بيرك" وتحمل الاسم الكودي "دي دي جي - 109"، بينما تحمل الفرقاطة المصرية الاسم الكودي "إف - 911"، وفقا لبيان الأسطول الخامس الأمريكي.
يذكر أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري أعلنت، أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي 2022) بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى تدريبات القوات العسكرية وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.
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