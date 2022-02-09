مدمرة أمريكية وفرقاطة مصرية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، أشارت فيه إلى أن التدريب الذي شاركت فيه السفينتان جرى يوم الاثنين، بعد مغادرة المدمرة الأمريكية للقاعدة البحرية المصرية "برنيس"، التي زارتها في وقت سابق، وفقا للبيان.ولفت البيان إلى أن التدريب المصري الأمريكي جرى ضمن فعاليات التدريب الدولي "آي إم إي - 2022"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في المنطقة.وتنتمي المدمرة الأمريكية "يو إس إس جيسون دونهام" لفئة المدمرات الصاروخية "أرلي بيرك" وتحمل الاسم الكودي "دي دي جي - 109"، بينما تحمل الفرقاطة المصرية الاسم الكودي "إف - 911"، وفقا لبيان الأسطول الخامس الأمريكي.يذكر أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري أعلنت، أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي 2022) بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى تدريبات القوات العسكرية وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.
شاركت مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس جيسون دونهام" في تدريب مشترك مع فرقاطة مصرية من طراز "إي إن إس الإسكندرية" بالبحر الأحمر.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، أشارت فيه إلى أن التدريب الذي شاركت فيه السفينتان جرى يوم الاثنين، بعد مغادرة المدمرة الأمريكية للقاعدة البحرية المصرية "برنيس"، التي زارتها في وقت سابق، وفقا للبيان.
After departing Egypt's naval base in Berenice, guided-missile destroyer USS Jason Dunham (DDG 109) and Egyptian Navy frigate ENS Alexandria (F911) conducted training while underway in the Red Sea, Feb. 7, as part of International Maritime Exercise 2022. pic.twitter.com/OsGfAuWy1e
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) February 8, 2022
ولفت البيان إلى أن التدريب المصري الأمريكي جرى ضمن فعاليات التدريب الدولي "آي إم إي - 2022"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في المنطقة.
وتنتمي المدمرة الأمريكية "يو إس إس جيسون دونهام" لفئة المدمرات الصاروخية "أرلي بيرك" وتحمل الاسم الكودي "دي دي جي - 109"، بينما تحمل الفرقاطة المصرية الاسم الكودي "إف - 911"، وفقا لبيان الأسطول الخامس الأمريكي.
يذكر أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري أعلنت، أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي 2022) بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى تدريبات القوات العسكرية وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.