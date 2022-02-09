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https://arabic.sputniknews.com/20220209/مسؤول-إيراني-شركات-إماراتية-بحثت-الاستثمار-المشترك-معنا-1058260228.html
مسؤول إيراني: شركات إماراتية بحثت الاستثمار المشترك معنا
مسؤول إيراني: شركات إماراتية بحثت الاستثمار المشترك معنا
قال رئيس اتحاد الصادرات، في إيران، محمد لاهوتي، إن هناك مؤشرات على تنامي العلاقات التجارية بين بلاده والإمارات، مؤخرا، مشيرا إلى أن شركات إماراتية خاصة بحثت... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:50+0000
2022-02-09T12:50+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأشار المسؤول الإيراني، إلى زيارة مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمعادن في إيران مؤخرا إلى الإمارات، وعلى رأسهم الوزير الذي زار معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.ولفت المسؤول إلى أن مساعد وزير التجارة والصناعة رئيس منظمة التنمية التجارية، بيمان باك شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، مؤكدا أن في هذا المنتدى بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة معه، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.وقال لاهوتي إن هذه التحركات الأخيرة "يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مسؤول إيراني: شركات إماراتية بحثت الاستثمار المشترك معنا

12:50 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiعلم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل "سوروش" النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018
علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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قال رئيس اتحاد الصادرات، في إيران، محمد لاهوتي، إن هناك مؤشرات على تنامي العلاقات التجارية بين بلاده والإمارات، مؤخرا، مشيرا إلى أن شركات إماراتية خاصة بحثت توظيف استثمارات مشتركة في إيران.
وأشار المسؤول الإيراني، إلى زيارة مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمعادن في إيران مؤخرا إلى الإمارات، وعلى رأسهم الوزير الذي زار معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ولفت المسؤول إلى أن مساعد وزير التجارة والصناعة رئيس منظمة التنمية التجارية، بيمان باك شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، مؤكدا أن في هذا المنتدى بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة معه، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.
وقال لاهوتي إن هذه التحركات الأخيرة "يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".
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