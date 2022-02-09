مسؤول إيراني: شركات إماراتية بحثت الاستثمار المشترك معنا

وأشار المسؤول الإيراني، إلى زيارة مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمعادن في إيران مؤخرا إلى الإمارات، وعلى رأسهم الوزير الذي زار معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.ولفت المسؤول إلى أن مساعد وزير التجارة والصناعة رئيس منظمة التنمية التجارية، بيمان باك شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، مؤكدا أن في هذا المنتدى بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة معه، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.وقال لاهوتي إن هذه التحركات الأخيرة "يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".
قال رئيس اتحاد الصادرات، في إيران، محمد لاهوتي، إن هناك مؤشرات على تنامي العلاقات التجارية بين بلاده والإمارات، مؤخرا، مشيرا إلى أن شركات إماراتية خاصة بحثت توظيف استثمارات مشتركة في إيران.
وأشار المسؤول الإيراني، إلى زيارة مسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمعادن في إيران مؤخرا إلى الإمارات، وعلى رأسهم الوزير الذي زار معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ولفت المسؤول إلى أن مساعد وزير التجارة والصناعة رئيس منظمة التنمية التجارية، بيمان باك شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، مؤكدا أن في هذا المنتدى بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة معه، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.
وقال لاهوتي إن هذه التحركات الأخيرة "يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".