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https://arabic.sputniknews.com/20220209/مصادر-بنوك-أوروبا-وأمريكا-في-حالة-استنفار-تحسبا-لهجمات-إلكترونية-تنطلق-من-روسيا-1058245454.html
مصادر: بنوك أوروبا وأمريكا في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية تنطلق من روسيا
مصادر: بنوك أوروبا وأمريكا في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية تنطلق من روسيا
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الأوروبي، يحضر البنوك لصد هجوم إلكتروني محتمل ينطلق من روسيا، حيث تستعد أوروبا للتداعيات المالية في حالة نشوب صراع على خلفية... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:42+0000
2022-02-09T08:42+0000
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ونقلت "رويترز"، عن المصادر قولها، إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا.وأضافت المصادر أن البنك المركزي الأوروبي تحدث مع البنوك بشأن وسائل الحماية التي تطبقها.وأشارت إلى إن البنوك تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم.ووفقا لـ"رويترز" أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية الأمريكية في أواخر يناير/ كانون الثاني، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة فرض عقوبات أمريكية على روسيا.وفي وقت سابق، ذكر تقرير تحليلي صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب التصعيد المحتمل للوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية.ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.وقال المحللون إن من توابع هذه العقوبات أن ترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، وإلى اضطرابات في عمل سلاسل الإنتاج والتسويق العالمية.يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لـ "غزو" أوكرانيا. في حين نفت روسيا مثل هذه الادعاءات أكثر من مرة.وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لنشر مزيد من قوات "الناتو" بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/هجوم-سيبراني-يستهدف-وزارة-الخارجية-الأوكرانية-وعددا-من-مؤسسات-الدولة-1056098914.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

مصادر: بنوك أوروبا وأمريكا في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية تنطلق من روسيا

08:42 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
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كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الأوروبي، يحضر البنوك لصد هجوم إلكتروني محتمل ينطلق من روسيا، حيث تستعد أوروبا للتداعيات المالية في حالة نشوب صراع على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
ونقلت "رويترز"، عن المصادر قولها، إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي الأوروبي تحدث مع البنوك بشأن وسائل الحماية التي تطبقها.

وأشارت إلى إن البنوك تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم.

ووفقا لـ"رويترز" أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية الأمريكية في أواخر يناير/ كانون الثاني، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة فرض عقوبات أمريكية على روسيا.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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وفي وقت سابق، ذكر تقرير تحليلي صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب التصعيد المحتمل للوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية.
ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.
وقال المحللون إن من توابع هذه العقوبات أن ترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، وإلى اضطرابات في عمل سلاسل الإنتاج والتسويق العالمية.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لـ "غزو" أوكرانيا. في حين نفت روسيا مثل هذه الادعاءات أكثر من مرة.
وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لنشر مزيد من قوات "الناتو" بالقرب من حدودها.
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