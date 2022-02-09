مصر تعتمد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوراسي

وأشار بيان صادر عن الوزارة، نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أنه بذلك بات عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسي، 20 منشأة.وأوضح وزير الزراعة، السيد القصير، أن المفاوضات مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري على مدار العامين السابقين، أسفرت عن اعتماد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوراسي، واعتماد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون أيضا.ووجه القصير الشكر إلى جميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني، وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة.
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء، اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلى دول الاتحاد الأوراسي، التي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أنه بذلك بات عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسي، 20 منشأة.
وأوضح وزير الزراعة، السيد القصير، أن المفاوضات مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري على مدار العامين السابقين، أسفرت عن اعتماد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوراسي، واعتماد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون أيضا.
ووجه القصير الشكر إلى جميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني، وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة.