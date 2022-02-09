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مقاتلات روسية تتدرب على اعتراض الأهداف قرب حدود البلاد
مقاتلات روسية تتدرب على اعتراض الأهداف قرب حدود البلاد
نفذت مقاتلات روسية من طراز "سوخوي- 35"، اليوم الأربعاء، مهام الخدمة القتالية الخاصة بحماية الحدود الجوية للبلاد، وتدربت في بيلاروسيا على اعتراض الأهداف الجوية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:39+0000
2022-02-09T16:39+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تولت أطقم مقاتلات "سوخوي 35 إس" الروسية، من صلب تنظيم المنطقة العسكرية الشرقية والمخصصة للمشاركة في عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات الرد الخاصة بدولة الاتحاد، أداء مهام الخدمة القتالية المرتبطة بحماية الحدود الجوية من مطار بارانوفيتشي (في بيلاروسيا)".كما تدربت المقاتلات الروسية على اعتراض الأهداف الجوية. ونوهت الوزارة بأن دور العدو الجوي المحتمل تم تمثيله بواسطة طائرات "سوخوي- 25" التابعة لسلاح طيران الهجوم البيلاروسي.تنفذ عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات الرد التابعة لدولة الاتحاد على مرحلتين، حيث تجري في المرحلة الأولى، التي تستمر حتى يوم 9 شباط / فبراير، إعادة انتشار القوات وتشكيل تجمع للقوات المتمركزة على أراضي بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن.كما تنفذ خطط تنظيم الحماية والدفاع عن المنشآت الحكومية والعسكرية الهامة، وحماية حدود الدولة في المجال الجوي، وتفقد حالة الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي التي تتولي أداء مهام الخدمة القتالية.وفي المرحلة الثانية– التي تجري بين 10 فبراير و20 فبراير– تنفذ مناورات مشتركة "عزم الحلفاء 2022 "، تتدرب القوات خلالها على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.وفي إطار هذه المناورات تنفذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية في ميادين التدريب الواقعة في بيلاروسيا، كذلك ستقام فعاليات تكتيكية في مناطق حدودية معينة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/وكالة-القوات-الأمريكية-في-بولندا-تتأهب-لفرار-رعايا-الولايات-المتحدة-من-أوكرانيا-1058270488.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

مقاتلات روسية تتدرب على اعتراض الأهداف قرب حدود البلاد

16:39 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Aleksei Mayshev / الذهاب إلى بنك الصورسرب "الجناح التكتيكي" من مقاتلات "سو-30إس إم" و"سو-35إس" والقاذفات "سو-34"، خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
سرب الجناح التكتيكي من مقاتلات سو-30إس إم وسو-35إس والقاذفات سو-34، خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Aleksei Mayshev
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نفذت مقاتلات روسية من طراز "سوخوي- 35"، اليوم الأربعاء، مهام الخدمة القتالية الخاصة بحماية الحدود الجوية للبلاد، وتدربت في بيلاروسيا على اعتراض الأهداف الجوية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تولت أطقم مقاتلات "سوخوي 35 إس" الروسية، من صلب تنظيم المنطقة العسكرية الشرقية والمخصصة للمشاركة في عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات الرد الخاصة بدولة الاتحاد، أداء مهام الخدمة القتالية المرتبطة بحماية الحدود الجوية من مطار بارانوفيتشي (في بيلاروسيا)".
كما تدربت المقاتلات الروسية على اعتراض الأهداف الجوية. ونوهت الوزارة بأن دور العدو الجوي المحتمل تم تمثيله بواسطة طائرات "سوخوي- 25" التابعة لسلاح طيران الهجوم البيلاروسي.
مسيرة القوات الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
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16:12 GMT
تنفذ عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات الرد التابعة لدولة الاتحاد على مرحلتين، حيث تجري في المرحلة الأولى، التي تستمر حتى يوم 9 شباط / فبراير، إعادة انتشار القوات وتشكيل تجمع للقوات المتمركزة على أراضي بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن.
كما تنفذ خطط تنظيم الحماية والدفاع عن المنشآت الحكومية والعسكرية الهامة، وحماية حدود الدولة في المجال الجوي، وتفقد حالة الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي التي تتولي أداء مهام الخدمة القتالية.
وفي المرحلة الثانية– التي تجري بين 10 فبراير و20 فبراير– تنفذ مناورات مشتركة "عزم الحلفاء 2022 "، تتدرب القوات خلالها على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.
وفي إطار هذه المناورات تنفذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية في ميادين التدريب الواقعة في بيلاروسيا، كذلك ستقام فعاليات تكتيكية في مناطق حدودية معينة للبلاد.
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