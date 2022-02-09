مقتل خبيرين في نزع الألغام أثناء تأدية عملهم في اليمن... صور
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabألغام اليمن
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، عن مقتل اثنين من خبرائه كانا في مهمة تفكيك ألغام في مديرية حيس الواقعة جنوبي مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
ونعى المشروع السعودي في بيان نشره على حسابه بـ"تويتر"، قائد الفريق 25 لنزع الألغام أحمد الظاهري وعضو الفريق مراد عبد السلام صالح، اللذين "استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في مديرية حيس" بمحافظة الحديدة.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي وكافة العاملين بالمشروع إلى أهالي الشهيدين أحمد الظاهري، قائد الفريق 25، ومراد عبد السلام صالح عضو الفريق 25 اللذين استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في #حيس سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته pic.twitter.com/9jI91quMZ2— Project Masam مشروع مسام (@MasamProject) February 8, 2022
وكان المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن قد ذكر يوم الاثنين أن قرابة 319 ألف لغم وذخائر غير منفجرة تم تفكيكها منذ بدأ المشروع عمله في اليمن قبل 4 سنوات من بينها 100 ألف لغم مضاد للدبابات.
وفي وقت سابق، أبدى مشروع مسام قلقه من تطور مهارات وتقنيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما يتسبب في خسائر بشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها كانت قد صرحت سابقا بأن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع عام 2015.
وفي وقت سابق، أبدى مشروع مسام قلقه من تطور مهارات وتقنيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما يتسبب في خسائر بشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها كانت قد صرحت سابقا بأن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع عام 2015.
1 يوليو 2019, 21:52 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.