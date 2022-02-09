https://arabic.sputniknews.com/20220209/مقتل-خبيرين-في-نزع-الألغام-أثناء-تأدية-عملهم-في-اليمن-صور-1058240133.html

مقتل خبيرين في نزع الألغام أثناء تأدية عملهم في اليمن... صور

مقتل خبيرين في نزع الألغام أثناء تأدية عملهم في اليمن... صور

أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، عن مقتل اثنين من خبرائه كانا في مهمة تفكيك ألغام في مديرية حيس الواقعة جنوبي مدينة الحديدة المطلة على البحر... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T07:40+0000

2022-02-09T07:40+0000

2022-02-09T07:40+0000

أخبار اليمن الأن

السعودية

أنصار الله

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103640/04/1036400465_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_a8c54403500ec521d25974e34128163e.jpg

ونعى المشروع السعودي في بيان نشره على حسابه بـ"تويتر"، قائد الفريق 25 لنزع الألغام أحمد الظاهري وعضو الفريق مراد عبد السلام صالح، اللذين "استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في ‎مديرية حيس" بمحافظة الحديدة.وكان المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن قد ذكر يوم الاثنين أن قرابة 319 ألف لغم وذخائر غير منفجرة تم تفكيكها منذ بدأ المشروع عمله في اليمن قبل 4 سنوات من بينها 100 ألف لغم مضاد للدبابات.وفي وقت سابق، أبدى مشروع مسام قلقه من تطور مهارات وتقنيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما يتسبب في خسائر بشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة.يذكر أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها كانت قد صرحت سابقا بأن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع عام 2015.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20190701/مسام-السعودي-1042075004.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي