https://arabic.sputniknews.com/20220209/مقتل-طفل-وإصابة-3-مدنيين-في-غارة-شنتها-طائرة-مسيرة-تركية-شرقي-سوريا-1058277638.html

مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين في غارة شنتها طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين في غارة شنتها طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

قتل طفل سوري وعدد غير معروف من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، وأصيب 3 مدنيين بجروح في غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي شرقي سوريا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T20:56+0000

2022-02-09T20:56+0000

2022-02-09T20:56+0000

العالم العربي

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ونقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، عن مصادر محلية، أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي كانت تطارد سيارة نوع "جيب" تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وقامت بقصفها مرتين متتاليتين قرب الحدود السورية التركية، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أيام".وتابعت المصادر: "استهدف الهجوم سيارة مسلحي "قسد" بين قريتي (الكرامة وبهيرة) على الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والدرباسية القريب من الحدود التركية شمالي محافظة الحسكة"، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول أخطأ السيارة، فيما الثاني أصابها إصابة مباشرة ما أدى لتدميرها ومقتل جميع من فيها من مسلحي "قسد".وبينت المصادر أن الطفل محمد علي الرشيد (10 سنوات) قتل وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم إصابة خطيرة من سكان قرية بهيرة غربي مدينة عامودا شمالي الحسكة تم نقلهم إلى مشفى المدينة لتلقي العلاج تصادف تواجدهم أثناء قصف الطائرة السيارة في المرة الأولى.وأكدت المصادر أن أحدا لم يعرف عدد المسلحين الذين كانوا داخل السيارة التي تم تدميرها خلال الهجوم الجوي الذي وقع مساء اليوم الأربعاء (9 شباط/ فبراير).وكانت طائرة مسيرة تركية قتلت قبل أيام 3 من مسلحي تنظيم " قسد " الموالي للجيش الأمريكي على نفس الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والدرباسية شمالي الحسكة بعد قصف سيارتهم نوع " فان" التي كانت نقلهم.وارتفعت نسبة الاستهدافات الجوية التركية عبر الطائرات المسيرة والحربية والتي دمرت سيارات ومواقع عسكرية تابعة لتنظيم " قسد" خلال الأيام الماضية شرقي سوريا وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 مسلحين منه وإصابة آخرين.

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