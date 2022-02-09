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https://arabic.sputniknews.com/20220209/ملك-السعودية-يصدر-قرارا-عاجلا-بشأن-زوجة-إعلامي-لبناني-فيديو-1058248239.html
ملك السعودية يصدر قرارا عاجلا بشأن زوجة إعلامي لبناني... فيديو
ملك السعودية يصدر قرارا عاجلا بشأن زوجة إعلامي لبناني... فيديو
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا عاجلا بشأن زوجة أحد الإعلاميين اللبنانيين. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:53+0000
2022-02-09T09:53+0000
السعودية
لبنان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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وكان الإعلامي اللبناني المهتم بالشأن الخليجي، طارق أو زينب، قد أرسل نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة.بدوره، عبر أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على هذا الموقف.وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".وتابع: "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة".وأثار موقف الملك السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في المملكة، حيث قام السعوديون بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها.
السعودية
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السعودية, لبنان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

ملك السعودية يصدر قرارا عاجلا بشأن زوجة إعلامي لبناني... فيديو

09:53 GMT 09.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا عاجلا بشأن زوجة أحد الإعلاميين اللبنانيين.
وكان الإعلامي اللبناني المهتم بالشأن الخليجي، طارق أو زينب، قد أرسل نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة.
وبعد رسالة الإعلامي اللبناني، أصدر الملك سلمان قرارا بالموافقة على نقل زوجته إلى المستشفى التخصصي بالرياض، والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل توفير العلاج لها.
بدوره، عبر أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على هذا الموقف.
وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".
وتابع: "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة".
وأثار موقف الملك السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في المملكة، حيث قام السعوديون بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها.
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