ملك السعودية يصدر قرارا عاجلا بشأن زوجة إعلامي لبناني... فيديو
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا عاجلا بشأن زوجة أحد الإعلاميين اللبنانيين.
وكان الإعلامي اللبناني المهتم بالشأن الخليجي، طارق أو زينب، قد أرسل نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة.
نداء استغاثة من #لبنان ويد كريمة أجابته من #الرياض عاصمة مملكة الإنسانية،فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عزوجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم..— طارق ابوزينب - الخطاب Tarek Abou Zeinab (@tareklebanon1) February 7, 2022
الله كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة .. ياارب pic.twitter.com/GYw6VrBxrO
وبعد رسالة الإعلامي اللبناني، أصدر الملك سلمان قرارا بالموافقة على نقل زوجته إلى المستشفى التخصصي بالرياض، والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل توفير العلاج لها.
بدوره، عبر أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على هذا الموقف.
وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".
وتابع: "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة".
وأثار موقف الملك السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في المملكة، حيث قام السعوديون بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها.