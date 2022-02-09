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"ميتا": فارس عقاد مديرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"ميتا": فارس عقاد مديرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة "ميتا" تعيين السوري، فارس عقاد، مديرا إقليميا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وذلك اعتبارا من 1 مارس/ آذار 2022. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لموقع "campaign"، سيعمل فارس على إنجاز عدة مهام، والتي تتضمن تصميم وقيادة النمو التجاري للشركة ومجموعة تطبيقاتها، والخدمات والأعمال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشارت ديريا ماتراس، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في "ميتا" إلى، أن "أهمية المنطقة وغناها المجتمعي ووفرة الشركات الناشئة والشركاء والأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا بشكل يومي، يحتم علينا الاعتماد على شخص بحجم فارس عقاد لديه معرفة وخبرة إقليمية وصناعية متعمقة، ما يسمح للشركة بالتطور والنمو على كافة المستويات".وتابعت: "ستكون التجربة العالمية والإقليمية التي يجلبها فارس، داخل "ميتا" وغيرها، حافزا يعمل على دفع أعمالنا إلى الأمام وتعزيز بيئة تتيح لمنصاتنا أن تكون مكانا للنمو والتأثير الإيجابي، حيث نواصل بناء "ميتا فيرس"، وأنا متحمسة للغاية لما يخبئه المستقبل لهذه المنطقة".وتعليقا على التعيين، قال فارس: "ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو التأثير الحقيقي للتحول الرقمي، وفهم ما يعنيه التحول إلى نهج رقمي أولا لكل من الأفراد والشركات وكيف ساعد ذلك، حيث الاقتصادات لا تبقى فقط بل تنمو"، مضيفا: "يشرفني ويسعدني أن أكون قادرا على العمل مع بقية أعضاء فريق "ميتا" المذهل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساعدة في ترسيخ أهمية هذا التحول وإتاحة كل فرص الإبداع والنجاح والنمو للناس في جميع أنحاء المنطقة".ويعد فارس عقاد رائد أعمال سوري الجنسية، يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاصل على ماجستير في العلوم المالية وريادة الأعمال عام 2006 من جامعة "جنوب كاليفورنيا" في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى بكالوريوس في "التكنولوجيا الحيوية" عام 1998 من جامعة "ماساتشوستس" في دارتموث الأمريكية، كما حاز في عام 2000 على إجازة في نظم المعلومات من جامعة جنوب كاليفورنيا، وشهادة في ريادة الأعمال عام 2008 من كلية هاس لإدارة الأعمال.ويشغل منصب مدير الشراكات الإعلامية لكل من "فيسبوك" و"إنستغرام" في أسواق النمو بالشرق الأوسط وأفريقيا منذ يوليو/تموز من العام 2020، كما يعمل مستشارا لدى مجلس إدارة كل من شركة "كفو"، ومنصة "أوربان العقارية"، بحسب موقع "من هم".كما يعد عقاد شريكا ومؤسسا وعضو مجلس إدارة للشركة "العالمية للمقاولات" في سوريا، كما شارك في تأسيس شركة "جلام بوكس" وكان عضوا في مجلس إدارتها بين عامي 2011 و2017.وكان عقاد قد شغل منصب مدير تطوير الأعمال والتوزيع الرقمي في مجموعة "MBC" بين عامي 2011 و2017، كما كان شريكا مؤسسا ورئيسا للعمليات في "سوق دوت كوم" بين عامي 1998 و2000.

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