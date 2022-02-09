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https://arabic.sputniknews.com/20220209/ناصر-الخليفي-يعلق-على-زيارته-للجزائر-ولقائه-بالرئيس-تبون-صور-وفيديو-1058248996.html
ناصر الخليفي يعلق على زيارته للجزائر ولقائه بالرئيس تبون... صور وفيديو
ناصر الخليفي يعلق على زيارته للجزائر ولقائه بالرئيس تبون... صور وفيديو
علق ناصر الخليفي رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورت" ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على زيارته الأخيرة لدولة الجزائر... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:15+0000
2022-02-09T10:15+0000
2022-02-09T10:15+0000
الجزائر
قطر
العالم العربي
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وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، استقبل تبون، يوم الثلاثاء، ناصر الخليفي وذلك على هامش زيارته للجزائر.وأوضح البيان أن الخليفي قام بزيارة ودية إلى الجزائر، في إطار توسيع آفاق التعاون، خاصة في ما يتعلق بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهـران هذا الصيف.وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن هذه الزيارة من شأنها أن تمهد لفتح فرع لشبكة "بي إن سبورت" بالجزائر.
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الجزائر, قطر, العالم العربي
ناصر الخليفي يعلق على زيارته للجزائر ولقائه بالرئيس تبون... صور وفيديو تابعنا عبر
علق ناصر الخليفي رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورت" ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على زيارته الأخيرة لدولة الجزائر ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون.
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، استقبل
تبون
، يوم الثلاثاء، ناصر الخليفي وذلك على هامش زيارته للجزائر.
وأوضح البيان أن الخليفي قام بزيارة ودية إلى الجزائر، في إطار توسيع آفاق التعاون، خاصة في ما يتعلق بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهـران هذا الصيف.
وفي تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري، قال
الخليفي: "شرفت بمقابلة فخامة الرئيس، لقاء كان جد ممتاز ومثمر، وإن شاء الله هذه بداية في علاقة مشتركة بين مجموعة بي إن سبورت والجزائر".
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن هذه الزيارة من شأنها أن تمهد لفتح فرع لشبكة "بي إن سبورت" بالجزائر.