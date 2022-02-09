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نصر الله يكشف حل مشكلة الإمارات في اليمن
نصر الله يكشف حل مشكلة الإمارات في اليمن
أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T06:15+0000
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وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا:: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".وعلى صعيد التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، قال نصر الله إن "لبنان دولة ذات سيادة، لا يصح أن يُملي عليه أحد أية إملاءات أو بنود مقررةٍ"، مشدداً على أنه كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية وهذا أمر نؤيده.وكان وزير الخارجية الكويتي زار لبنان في الـ 22 من يناير/ كانون الثاني الحالي، وقدّم إلى السلطات اللبنانية قبل أسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تكشف-عن-الأسلحة-التي-تنشرها-في-الإمارات-لحمايتها-من-أنصار-الله-1058138784.html
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أنصار الله, أخبار حزب الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم

نصر الله يكشف حل مشكلة الإمارات في اليمن

06:15 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Patrick BAZحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Patrick BAZ
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أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب".
وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا:: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"
7 فبراير, 12:10 GMT
وعلى صعيد التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، قال نصر الله إن "لبنان دولة ذات سيادة، لا يصح أن يُملي عليه أحد أية إملاءات أو بنود مقررةٍ"، مشدداً على أنه كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية وهذا أمر نؤيده.
وكان وزير الخارجية الكويتي زار لبنان في الـ 22 من يناير/ كانون الثاني الحالي، وقدّم إلى السلطات اللبنانية قبل أسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.
وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
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