نصر الله يكشف حل مشكلة الإمارات في اليمن

وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا:: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".وعلى صعيد التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، قال نصر الله إن "لبنان دولة ذات سيادة، لا يصح أن يُملي عليه أحد أية إملاءات أو بنود مقررةٍ"، مشدداً على أنه كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية وهذا أمر نؤيده.وكان وزير الخارجية الكويتي زار لبنان في الـ 22 من يناير/ كانون الثاني الحالي، وقدّم إلى السلطات اللبنانية قبل أسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن "حل الموضوع بين اليمنيين والإمارات سهل، وأعلنه السيد عبد الملك الحوثي سابقا، وهو انسحابها من الحرب".
وأضاف نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم"، أن "الحديث الأمريكي عن إرسال تعزيزياتٍ لحماية الإمارات، يعكس حالة الرعب التي تعيشها"، متابعا:: "إذا اعتبروا أننا نتدخل بشأن الدول العربية بسبب ملف اليمن، فعليهم ألا يتدخلوا بشؤوننا".
وعلى صعيد التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، قال نصر الله إن "لبنان دولة ذات سيادة، لا يصح أن يُملي عليه أحد أية إملاءات أو بنود مقررةٍ"، مشدداً على أنه كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية وهذا أمر نؤيده.
وكان وزير الخارجية الكويتي زار لبنان في الـ 22 من يناير/ كانون الثاني الحالي، وقدّم إلى السلطات اللبنانية قبل أسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.
وأعلنت "أنصار الله"، أواخر الشهر الماضي الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.