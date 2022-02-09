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https://arabic.sputniknews.com/20220209/هنية-دماء-الفلسطينيين-في-نابلس-لن-تضيع-هدرا-1058274416.html
هنية: دماء الفلسطينيين في نابلس لن تضيع هدرا
هنية: دماء الفلسطينيين في نابلس لن تضيع هدرا
أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية "لن تضيع... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T18:14+0000
2022-02-09T18:14+0000
2022-02-09T18:14+0000
حركة حماس
إسماعيل هنية
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لحماس مع عائلات 3 أشخاص قتلوا في كمين بنابلس أمس الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "قدس برس".وقال هنية إن دماءهم لن تضيع هدرا ولا سدى، مؤكدا أن حركة حماس وجميع فصائل المقاومة "ترى أن هذه أمانة في أعناقنا جميعا".واعتبر هنية أن سقوط هؤلاء القتلى بمثابة دعوة صريحة لمغادرة "مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو".وقال هنية: إن سياسة الاغتيالات فاشلة، مشددا على أنها لن توقف المقاومة ولن تردع المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.ونعت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح، القتلى وهم "إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل".وقالت في بيان إنهم قتلوا في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/إعلام-حماس-أطلقت-رشقات-صاروخية-باتجاه-البحر-استعدادا-لمواجهة-مرتقبة-مع-إسرائيل-1058226881.html
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حركة حماس, إسماعيل هنية
هنية: دماء الفلسطينيين في نابلس لن تضيع هدرا تابعنا عبر
أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية "لن تضيع هدرا".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لحماس مع عائلات 3 أشخاص قتلوا في كمين بنابلس أمس الثلاثاء، حسبما ذكر
موقع "قدس برس"
.
وقال هنية إن دماءهم لن تضيع هدرا ولا سدى، مؤكدا أن حركة حماس وجميع فصائل المقاومة "ترى أن هذه أمانة في أعناقنا جميعا".
واعتبر هنية أن سقوط هؤلاء القتلى بمثابة دعوة صريحة لمغادرة "مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو".
وقال هنية: إن سياسة الاغتيالات فاشلة، مشددا على أنها لن توقف المقاومة ولن تردع المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.
ونعت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح، القتلى وهم "إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل".
وقالت في بيان إنهم قتلوا في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".