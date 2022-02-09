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هولندا تقرر زيادة قواتها المشاركة في "الناتو"
هولندا تقرر زيادة قواتها المشاركة في "الناتو"
أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونغرين، اليوم الأربعاء، أن بلادها قررت زيادة عدد قواتها القتالية في إحدى مجموعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت "رويترز" عن الوزيرة الهولندية قولها، إنه تقرر زيادة القوات الهولندية المشاركة في الناتو في ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.يشار إلى أن القوات الهولندية في ليتوانيا هي جزء من مجموعة قتالية دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة ألمانيا، وتم نشرها في عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعربت أولونغرين، خلال اجتماعها مع نظيرتها الألمانية كريستين لامبرخت، عن قلقها من الوضع في كييف، ودعت لخفض التصعيد والحوار لحل أزمة أوكرانيا، مشدده على "أهمية تعزيز حلف الناتو للدفاع والردع، وللاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة للأزمة في أوكرانيا".وخلال الاجتماع ذاته، أعلنت الوزيرة الهولندية عزم بلادها "إرسال مجموعة قتالية دولية لمدة 5 سنوات لتعزيز التواجد الأمامي للناتو في وسط وشرق أوروبا".
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هولندا تقرر زيادة قواتها المشاركة في "الناتو"

11:15 GMT 09.02.2022
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تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
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أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونغرين، اليوم الأربعاء، أن بلادها قررت زيادة عدد قواتها القتالية في إحدى مجموعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا.
ونقلت "رويترز" عن الوزيرة الهولندية قولها، إنه تقرر زيادة القوات الهولندية المشاركة في الناتو في ليتوانيا ليصبح تعداداها 350 بدلا من 270 فردا.
وقالت أولونغرين أثناء مخاطبته القوات في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا: "نحن ملتزمون بالوجود الأمامي المعزز، وسنزيد حجم مساهمة قواتنا من 270 إلى 350 عسكريا".
يشار إلى أن القوات الهولندية في ليتوانيا هي جزء من مجموعة قتالية دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة ألمانيا، وتم نشرها في عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعربت أولونغرين، خلال اجتماعها مع نظيرتها الألمانية كريستين لامبرخت، عن قلقها من الوضع في كييف، ودعت لخفض التصعيد والحوار لحل أزمة أوكرانيا، مشدده على "أهمية تعزيز حلف الناتو للدفاع والردع، وللاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة للأزمة في أوكرانيا".
وخلال الاجتماع ذاته، أعلنت الوزيرة الهولندية عزم بلادها "إرسال مجموعة قتالية دولية لمدة 5 سنوات لتعزيز التواجد الأمامي للناتو في وسط وشرق أوروبا".
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