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https://arabic.sputniknews.com/20220209/واشنطن-والناتو-يؤكدان-على-مواصلة-الحوار-مع-موسكو-لخفض-التصعيد-حول-أوكرانيا-1058237459.html
واشنطن و"الناتو" يؤكدان على مواصلة الحوار مع موسكو لخفض التصعيد حول أوكرانيا
واشنطن و"الناتو" يؤكدان على مواصلة الحوار مع موسكو لخفض التصعيد حول أوكرانيا
أكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الالتزام بمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد حول أوكرانيا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T02:12+0000
2022-02-09T02:12+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "سوليفان وستولتنبرغ ناقشا المخاوف المشتركة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية وشددا على الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".وأضاف البيان، أن سوليفان وستولتنبرغ اعربا عن استعداهما لمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/مسؤول-أمريكي-سابق-يوضح-هل-سيتدخل-الناتو-لحماية-أوكرانيا-في-حالة-نشوب-حرب-مع-روسيا--1058219281.html
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أخبار أوكرانيا

واشنطن و"الناتو" يؤكدان على مواصلة الحوار مع موسكو لخفض التصعيد حول أوكرانيا

02:12 GMT 09.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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أكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الالتزام بمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "سوليفان وستولتنبرغ ناقشا المخاوف المشتركة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية وشددا على الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
مسؤول أمريكي سابق يوضح هل سيتدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حالة نشوب حرب مع روسيا
أمس, 15:19 GMT
وأضاف البيان، أن سوليفان وستولتنبرغ اعربا عن استعداهما لمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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