واشنطن و"الناتو" يؤكدان على مواصلة الحوار مع موسكو لخفض التصعيد حول أوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "سوليفان وستولتنبرغ ناقشا المخاوف المشتركة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية وشددا على الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".وأضاف البيان، أن سوليفان وستولتنبرغ اعربا عن استعداهما لمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
أكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الالتزام بمواصلة الحوار مع روسيا لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "سوليفان وستولتنبرغ ناقشا المخاوف المشتركة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية وشددا على الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".