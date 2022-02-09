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وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس
وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس
تصدر فيلم "The Tinder Swindler" قائمة الأفلام الأسبوعية كأول وثائقي على شبكة "نتفليكس". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب "deadline"، سجل الفيلم 45.8 مليون ساعة مشاهدة على مستوى العالم على مدار الأسبوع من 31 يناير / كانون الثاني إلى 6 فبراير / شباط، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في 92 دولة.ويروي الفيلم كيف أن شخصا قام بالتواصل مع نساء من بلدان مختلفة عبر تطبيق المواعدة Tinder، وتمكن من الحصول على حوالي 10 ملايين دولار (760 مليون روبل) منهن.وعلى الرغم من أن الأرقام مثيرة للإعجاب ولكنها لا تقترب من النجاح الذي حققته شركة Don't Look Up في وقت سابق من هذا العام.ولا يزال فيلم Adam McKay المرشح لجائزة الأوسكار الآن في المركز السابع على قائمة أفضل 10 أفلام هذا الأسبوع، مضيفًا 6.9 مليون مشاهدة أخرى خلال الأسبوع السابع عند إطلاقه.
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العالم, سينما, مستجدات نتفليكس

وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس

16:43 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic منصة نتفليكس
 منصة نتفليكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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تصدر فيلم "The Tinder Swindler" قائمة الأفلام الأسبوعية كأول وثائقي على شبكة "نتفليكس".
وبحسب "deadline"، سجل الفيلم 45.8 مليون ساعة مشاهدة على مستوى العالم على مدار الأسبوع من 31 يناير / كانون الثاني إلى 6 فبراير / شباط، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في 92 دولة.
ويروي الفيلم كيف أن شخصا قام بالتواصل مع نساء من بلدان مختلفة عبر تطبيق المواعدة Tinder، وتمكن من الحصول على حوالي 10 ملايين دولار (760 مليون روبل) منهن.
وعلى الرغم من أن الأرقام مثيرة للإعجاب ولكنها لا تقترب من النجاح الذي حققته شركة Don't Look Up في وقت سابق من هذا العام.
ولا يزال فيلم Adam McKay المرشح لجائزة الأوسكار الآن في المركز السابع على قائمة أفضل 10 أفلام هذا الأسبوع، مضيفًا 6.9 مليون مشاهدة أخرى خلال الأسبوع السابع عند إطلاقه.
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