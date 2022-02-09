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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وثائقي-يتصدر-قائمة-الأفلام-الأسبوعية-على-نتفليكس-1058271701.html
وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس
وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس
تصدر فيلم "The Tinder Swindler" قائمة الأفلام الأسبوعية كأول وثائقي على شبكة "نتفليكس". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:43+0000
2022-02-09T16:43+0000
2022-02-09T16:43+0000
العالم
سينما
مستجدات نتفليكس
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وبحسب "deadline"، سجل الفيلم 45.8 مليون ساعة مشاهدة على مستوى العالم على مدار الأسبوع من 31 يناير / كانون الثاني إلى 6 فبراير / شباط، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في 92 دولة.ويروي الفيلم كيف أن شخصا قام بالتواصل مع نساء من بلدان مختلفة عبر تطبيق المواعدة Tinder، وتمكن من الحصول على حوالي 10 ملايين دولار (760 مليون روبل) منهن.وعلى الرغم من أن الأرقام مثيرة للإعجاب ولكنها لا تقترب من النجاح الذي حققته شركة Don't Look Up في وقت سابق من هذا العام.ولا يزال فيلم Adam McKay المرشح لجائزة الأوسكار الآن في المركز السابع على قائمة أفضل 10 أفلام هذا الأسبوع، مضيفًا 6.9 مليون مشاهدة أخرى خلال الأسبوع السابع عند إطلاقه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سينما, مستجدات نتفليكس
وثائقي يتصدر قائمة الأفلام الأسبوعية على نتفليكس تابعنا عبر
تصدر فيلم "The Tinder Swindler" قائمة الأفلام الأسبوعية كأول وثائقي على شبكة "نتفليكس".
وبحسب
"deadline"،
سجل الفيلم 45.8 مليون ساعة مشاهدة على مستوى العالم على مدار الأسبوع من 31 يناير / كانون الثاني إلى 6 فبراير / شباط، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في 92 دولة.
ويروي الفيلم كيف أن شخصا قام بالتواصل مع نساء من بلدان مختلفة عبر تطبيق المواعدة Tinder، وتمكن من الحصول على حوالي 10 ملايين دولار (760 مليون روبل) منهن.
وعلى الرغم من أن الأرقام مثيرة للإعجاب ولكنها لا تقترب من النجاح الذي حققته شركة Don't Look Up في وقت سابق من هذا العام.
ولا يزال فيلم Adam McKay المرشح لجائزة الأوسكار الآن في المركز السابع على قائمة أفضل 10 أفلام هذا الأسبوع، مضيفًا 6.9 مليون مشاهدة أخرى خلال الأسبوع السابع عند إطلاقه.