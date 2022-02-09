وزير الخارجية الكويتي يطالب مجلس الأمة بالتحقيق في عرض فيديو مخل لدبلوماسي بالخارج

وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.وتداولت حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.
وجه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.
وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".
وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
وقال: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية".
وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".
لايحق لك ولا لرئيسك تقديم مثل هذا الطلب ورئيس المجلس يعرف ذلك جيدا وعليه رد الكتاب من حيث أتى وعليك تحمل نتائج الاستجواب pic.twitter.com/WxdAiJzWaI
وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
وتداولت حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.