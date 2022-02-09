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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وزير-الخارجية-الكويتي-يطالب-مجلس-الأمة-بالتحقيق-في-عرض-فيديو-مخل-لدبلوماسي-بالخارج-1058249329.html
وزير الخارجية الكويتي يطالب مجلس الأمة بالتحقيق في عرض فيديو مخل لدبلوماسي بالخارج
وزير الخارجية الكويتي يطالب مجلس الأمة بالتحقيق في عرض فيديو مخل لدبلوماسي بالخارج
وجه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:24+0000
2022-02-09T10:24+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.وتداولت حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.
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أخبار الكويت اليوم

وزير الخارجية الكويتي يطالب مجلس الأمة بالتحقيق في عرض فيديو مخل لدبلوماسي بالخارج

10:24 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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وجه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.
وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".
وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
وقال: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية".
وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".
وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
وتداولت حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.
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