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وفاة أمير سعودي
وفاة أمير سعودي
توفي الأمير السعودي تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما نعاه عدد من الأمراء، داعين له بالرحمة والمغفرة. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T06:36+0000
2022-02-09T06:36+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال الأمير فيصل بن تركي، عبر حسابه على "تويتر" : ”رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبد العزيز وفيصل وسلطان وخالتي الأميرة لطيفه الفيصل بن عبدالعزيز وكل من فقده".من جهته، قال الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود : "لا حول ولا قوة الا بالله .. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره .. انتقل الى رحمة الله أخي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود".كان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أعلن الأربعاء الماضي، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود" وافته المنية.
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أخبار السعودية اليوم

وفاة أمير سعودي

06:36 GMT 09.02.2022
© REUTERSأمراء من العائلة المالكة بالسعودية
أمراء من العائلة المالكة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
توفي الأمير السعودي تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما نعاه عدد من الأمراء، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وقال الأمير فيصل بن تركي، عبر حسابه على "تويتر" : ”رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبد العزيز وفيصل وسلطان وخالتي الأميرة لطيفه الفيصل بن عبدالعزيز وكل من فقده".
من جهته، قال الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود : "لا حول ولا قوة الا بالله .. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره .. انتقل الى رحمة الله أخي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود".
كان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أعلن الأربعاء الماضي، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود" وافته المنية.
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