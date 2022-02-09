وفاة أمير سعودي
توفي الأمير السعودي تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما نعاه عدد من الأمراء، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وقال الأمير فيصل بن تركي، عبر حسابه على "تويتر" : ”رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبد العزيز وفيصل وسلطان وخالتي الأميرة لطيفه الفيصل بن عبدالعزيز وكل من فقده".
رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود اللهم أسكنه الفردوس الأعلى ، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان وخالتي الأميرة لطيفه الفيصل بن عبدالعزيز وكل من فقده . pic.twitter.com/liEcxvkxZN— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) February 8, 2022
من جهته، قال الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود : "لا حول ولا قوة الا بالله .. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره .. انتقل الى رحمة الله أخي الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان آل سعود".
لا حول ولا قوة الا بالله— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) February 8, 2022
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره
أنتقل الى رحمة الله أخي الأمير #تركي_بن_عبدالعزيز_بن_ثنيان آل سعود ..
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ..
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون
كان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أعلن الأربعاء الماضي، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان على حسابه بموقع تويتر إن: "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود" وافته المنية.