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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وكالة-القوات-الأمريكية-في-بولندا-تتأهب-لفرار-رعايا-الولايات-المتحدة-من-أوكرانيا-1058270488.html
وكالة: القوات الأمريكية في بولندا تتأهب لفرار رعايا الولايات المتحدة من أوكرانيا
وكالة: القوات الأمريكية في بولندا تتأهب لفرار رعايا الولايات المتحدة من أوكرانيا
كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، عن تأهب القوات الأمريكية في بولندا لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال "اندلاع صراع... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:12+0000
2022-02-09T16:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مسؤولون، تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء رعايا الولايات المتحدة لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.وأضافوا أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة وصفوها بأنها "تأتي في إطار تخطيط حكيم". وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، مضيفا: "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما".أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سابقا، نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم للأراضي الأوكرانية، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تدعي-استعداد-روسيا-لـمناورة-نووية-كبيرة-لتحذير-الغرب-1058108996.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

وكالة: القوات الأمريكية في بولندا تتأهب لفرار رعايا الولايات المتحدة من أوكرانيا

16:12 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Doug Millsمسيرة القوات الأمريكية في واشنطن
مسيرة القوات الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Doug Mills
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كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، عن تأهب القوات الأمريكية في بولندا لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال "اندلاع صراع بين كييف وموسكو".
وقال مسؤولون، تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء رعايا الولايات المتحدة لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.
وأضافوا أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة وصفوها بأنها "تأتي في إطار تخطيط حكيم". وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، مضيفا: "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما".
ثاني بروفة ليلية للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أمريكا تدعي استعداد روسيا لـ"مناورة نووية كبيرة" لتحذير الغرب
6 فبراير, 16:06 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سابقا، نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم للأراضي الأوكرانية، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
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