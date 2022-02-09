تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/وكالة-حريق-بمصنع-الأوراق-النقدية-التابع-لمصرف-فرنسا-المركزي-1058264758.html
وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي
وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:57+0000
2022-02-09T13:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104050/35/1040503521_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_0b28b058f05b815e312b07ebb50f13b5.jpg
وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة بسبب الحريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي في مدينة شاماليير.ومن جهتها قالت سلطات الطوارئ، إن النيران اشتعلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الذي توجد فيه دار الطباعة التابعة لمصرف فرنسا المركزي.وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104050/35/1040503521_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_084217352ceef9d2126e90ea442a1c71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي

13:57 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Thibault Camusحريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019
حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Thibault Camus
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي.
وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة بسبب الحريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي في مدينة شاماليير.
ومن جهتها قالت سلطات الطوارئ، إن النيران اشتعلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الذي توجد فيه دار الطباعة التابعة لمصرف فرنسا المركزي.
وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية