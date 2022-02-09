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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وكالة-حريق-بمصنع-الأوراق-النقدية-التابع-لمصرف-فرنسا-المركزي-1058264758.html
وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي
وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:57+0000
2022-02-09T13:57+0000
2022-02-09T13:57+0000
العالم
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وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة بسبب الحريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي في مدينة شاماليير.ومن جهتها قالت سلطات الطوارئ، إن النيران اشتعلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الذي توجد فيه دار الطباعة التابعة لمصرف فرنسا المركزي.وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.
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العالم
وكالة: حريق بمصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بنشوب حريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي.
وذكرت صحيفة " لو باريزيان"
الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة بسبب الحريق في مصنع الأوراق النقدية التابع لمصرف فرنسا المركزي في مدينة شاماليير.
ومن جهتها قالت سلطات الطوارئ، إن النيران اشتعلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا في المبنى الذي توجد فيه دار الطباعة التابعة لمصرف فرنسا المركزي.
وبحسب السلطات، تم احتواء الحريق خلال ساعات عديدة واقتصرت الخسائر على الماديات دون وجود خسائر في الأرواح.