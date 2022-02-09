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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وكالة-مسؤول-سوداني-يزور-إسرائيل-بهدف-تطوير-العلاقات-الثنائية-1058250174.html
وكالة: مسؤول سوداني يزور إسرائيل بهدف تطوير العلاقات الثنائية
وكالة: مسؤول سوداني يزور إسرائيل بهدف تطوير العلاقات الثنائية
قام مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إسرائيل بهدف تطوير العلاقات الثنائية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:40+0000
2022-02-09T10:40+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مبعوثا سودانيا، زار إسرائيل وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين".ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت الشهر الماضي، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أن أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.
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أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

وكالة: مسؤول سوداني يزور إسرائيل بهدف تطوير العلاقات الثنائية

10:40 GMT 09.02.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLYعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLY
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قام مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إسرائيل بهدف تطوير العلاقات الثنائية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مبعوثا سودانيا، زار إسرائيل وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت الشهر الماضي، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أن أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".
وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.
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