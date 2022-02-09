سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

دمشق - سبوتنيك. وبوقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع السورية أن "وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق.وقالت الدفاع السورية في بيان لها على لسان مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".وسبق ان أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات تهز العاصمة دمشق.وفي سياق متصل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف محيط دمشق بالصواريخ في 31 يناير الماضي، مما أسفر عن وقوع "خسائر مادية" حسب المصادر السورية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
أفات وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.
دمشق - سبوتنيك. وبوقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع السورية أن "وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق.
وقالت الدفاع السورية في بيان لها على لسان مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".
وسبق ان أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات تهز العاصمة دمشق.
وفي سياق متصل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.
وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف محيط دمشق بالصواريخ في 31 يناير الماضي، مما أسفر عن وقوع "خسائر مادية" حسب المصادر السورية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.