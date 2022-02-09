https://arabic.sputniknews.com/20220209/-البطريرك-الماروني-خلال-قداس-عيد-مار-مارون-نتطلع-مع-الشعب-إلى-5-أولويات-1058253357.html

البطريرك الماروني خلال قداس عيد مار مارون "نتطلع مع الشعب إلى 5 أولويات"

البطريرك الماروني خلال قداس عيد مار مارون "نتطلع مع الشعب إلى 5 أولويات"

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنه "يتطلع مع الشعب اللبناني إلى 5 أولويات أساسية تهم الجميع في المستقبل. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T11:21+0000

2022-02-09T11:21+0000

2022-02-09T11:21+0000

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg

وقال الراعي إن "أبزر هذه الأولويات هي إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية، إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة منه والاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، واعتماد نظام الحياد الايجابي أساسا في علاقاتنا الخارجية".وترأس البطريرك الماروني قداس الاحتفال بعيد مار مارون بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال "موارنة لبنان جعلوا الحرية مشروعهم الروحي والاجتماعي والسياسي وتبعوا القديس مارون لقيمه ولذا تبدو المارونية فينا حين نرسم قيم العنفوان والكرامة وتنتهي حين تتملكنا الكراهية وروح الاستسلام". وتابع الراعي قائلا: "في هذه المناسبة الدينية والوطنية نجدد إيماننا بلبنان رغم التحديات، عايش الموارنة كل الفتوحات والأديان وجربوا في جبل لبنان مختلف أشكال الصيغ الدستورية فعرفوا حسنات كل صيغة وسيئاتها ولما صاروا في موقع التأثير اختاروا الانتماء إلى المحيط العربي، إننا نناضل معا لئلا يسترسل لبنان في أن يكون ساحة صراع المنطقة ومنصة صواريخ وجبهة قتال، فما تأسست دولة لبنان لتكون عدوة أشقائها وأصدقائها فلا نجعلها عدوة ذاتها".وشدد على "إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية، فالشعب اللبناني المقيم والمنتشر التائق إلى التغير يتطلع إلى هذين الاستحقاقين ليعبر عن إرادته الوطنية فلا تخيبوا آماله من جديد".وأكد على "إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت بعد مرور نحو عامين، وقد سمي انفجار العصر فلا يمكن أن يظل التحقيق مجمدا وضحية الخلافات والتفسيرات الدستورية، فكأن هناك من يخشى الحقيقة".وأشار إلى أن " تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطط واقعية متكاملة تنقذ لبنان من الانهيار المتواصل وتعيد إليه مقومات نهضته الاقتصادية والمالية والإنمائية".وأكد على ضرورة "استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة والسعي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه، إذا استمر عجز الدولة عن ذلك فلا بد من الاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يضمن تنفيذ الحلول وسلامة لبنان"وختم "الأولوية الخامسة هي اعتماد نظام الحياد الإيجابي أساسا في علاقاتنا الخارجية لأنه ضمان وحدة لبنان واستقلاله وسيادته فالحياد الذي نطالب به هو أصلا عنصرا بنيوي في تكوين لبنان وملازم لموقعه الجغرافي وتراثه السلمي".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, العالم العربي