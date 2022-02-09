وقدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعاني منها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد.وضمت العلاجات طرقا طبيعية تساعد في التخلص نهائيا من الكحة، وهي:العسل الأبيضيساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.اليانسونيعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.الزنجبيليساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.النعناعتحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.الزعتريعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.