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https://arabic.sputniknews.com/20220209/5-علاجات-سحرية-للتخلص-من-الكحة-1058272982.html
5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة
5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة
تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T17:03+0000
2022-02-09T17:03+0000
الصحة
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وقدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعاني منها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد.وضمت العلاجات طرقا طبيعية تساعد في التخلص نهائيا من الكحة، وهي:العسل الأبيضيساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.اليانسونيعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.الزنجبيليساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.النعناعتحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.الزعتريعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/مشروبات-طبيعية-تساعد-في-علاج-جرثومة-المعدة-1058224722.html
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الصحة

5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة

17:03 GMT 09.02.2022
© Photo / Pixabay/ onefoxعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Pixabay/ onefox
تابعنا عبر
تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.
وقدم تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 علاجات سحرية للتخلص من الكحة التي يعاني منها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد.
آلام المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
مشروبات طبيعية تساعد في علاج جرثومة المعدة
أمس, 16:52 GMT
وضمت العلاجات طرقا طبيعية تساعد في التخلص نهائيا من الكحة، وهي:
العسل الأبيض
يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.
اليانسون
يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.
الزنجبيل
يساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.
النعناع
تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.
الزعتر
يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.
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