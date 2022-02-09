https://arabic.sputniknews.com/20220209/7-طلاب-من-روسيا-يفوزن-بـجائزة-الدوحة-في-اللغة-العربية-لغير-الناطقين-بها-صور-1058262928.html

7 طلاب من روسيا يفوزن بـ"جائزة الدوحة" في اللغة العربية لغير الناطقين بها... صور

7 طلاب من روسيا يفوزن بـ"جائزة الدوحة" في اللغة العربية لغير الناطقين بها... صور

أعلنت سفارة قطر لدى روسيا، فوز سبعة طلاب من روسيا الاتحادية، في الجولة الختامية لـ "جائزة الدوحة" (مسابقة سنوية للغة العربية لغير الناطقين بها) في دورتها... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T13:18+0000

2022-02-09T13:18+0000

2022-02-09T13:19+0000

قطر

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058261190_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f539d24511ea867ee802cb41dcf99df1.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيان لسفارة قطر لدى روسيا، اليوم الأربعاء، "حصل الفائزون السبعة على منحة سنوية من جامعة قطر، والتي تشمل الرحلات الجوية إلى الدوحة، والإقامة، والوجبات، ونفقات السفر؛ بالإضافة إلى راتب شهري".وتضمنت المرحلتين الأولى والثانية من المسابقة، اجتياز المشاركين عدة مراحل، منها اختبار "أونلاين" في قواعد اللغة ومفردات اللغة العربية، ومقابلات عبر الاتصال المرئي مع الخبراء والمتخصصين.وتمت دعوة 14 طالبا إلى سفارة قطر في موسكو، بعد اجتيازهم المرحلتين الأولى والثانية؛ وعقدت المرحلة النهائية من المسابقة، في 8 شباط/فبراير الجاري.وشارك في المسابقة، منذ إطلاقها في روسيا، أكثر من 150 طالبا، غالبيتهم من مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ.بدأت المسابقة، في كانون الأول/ديسمبر 2021؛ ووجهت الدعوة إلى طلاب الجامعات الروسية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما للمشاركة.ونُظمت المسابقة، التي تقام، منذ عام 2018، لطلاب الجامعات الروسية، في سفارة قطر بموسكو، ومركز التعاون الروسي - القطري، ومركز قطر للغة العربية.ووفقا لسفارة قطر في موسكو، أصبحت المسابقة معلما هاما في تطوير التبادل الثقافي في مجال التعليم، حيث تتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم اللغوية؛ كما تتيح للفائزين فرصة مواصلة دراستهم في جامعة قطر. وكان افتتح في العاصمة الروسية، في نيسان/أبريل 2021، "مركز قطر للغة العربية" التابع لمركز التعاون الروسي - القطري.وأكد سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، في كلمة خلال الافتتاح، أن "معرفة اللغة العربية تتيح فهم ثقافة دولة قطر والمنطقة العربية ككل"؛ معتبرا أن تعلم اللغة، بصفتها مكونا أساسيا من مكونات الثقافة، خطوة للتلاقي، وطريق نحو التفاهم المتبادل في الأعمال والسياسة والمجتمع.

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, روسيا