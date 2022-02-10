https://arabic.sputniknews.com/20220210/أبو-الغيط-يؤكد-على-أهمية-توافق-الليبيين-على-عملية-سياسية-شاملة-تفضي-لإجراء-انتخابات-وطنية-1058290663.html

أبو الغيط يؤكد على أهمية توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي لإجراء انتخابات وطنية

أبو الغيط يؤكد على أهمية توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي لإجراء انتخابات وطنية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن "قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T08:33+0000

2022-02-10T08:33+0000

2022-02-10T08:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال أبو الغيط، في بيان نقله مراسل سبوتنيك، إنه "يعول علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى"، مشيرا إلي أن "تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي".وشدد على "أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، مضيفا أن "المأمول هو الوصول إلي موقف وطني يتوافق علي أسس ومسار لدعم عملية سياسية تنفيذًا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2".وجدد أبو الغيط، "موقف الجامعة العربية القائم علي دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدا عن أية تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي".وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-التوافق-مع-الأعلى-للدولة-على-التعديل-الدستوري-والأخير-ينفي-1058281826.html

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أخبار ليبيا اليوم