أردوغان: تركيا ستواصل مساعيها لخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لنظيره البولندي، أندجي دودا، أن بلاده ستواصل العمل لخفض التوتر الحالي بين أوكرانيا وروسيا.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن "أردوغان تواصل هاتفيا مع الرئيس البولندي، أندجي دودا، وأكد له أن تركيا تواصل العمل لخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
ويأتي البيان التركي على خلفية التوتر السائد بين روسيا والغرب، الذي يتهم موسكو بحشد قواتها لغزو الأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا، مفندة المزاعم الغربية بأنها تأتي في إطار أهداف جيوسياسية الغرض منها توسيع الناتو شرقا واحتواء روسيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقاً لتقديرها الخاص وأوضح أنها لا تهدد أحدا ولا تقلق أحدا، بينما واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعّدان التوتر، من خلال الهستيريا الإعلامية، المؤطرة بالأكاذيب والتزوير".
من ناحية أخرى، علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد.
وكتب باللغة التركية في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله، الاختبارات التي أجريناها في اليومين الماضيين كانت "سلبية". أود أن أعبر عن امتناني لإخواني وأخواتي الذين ساندونا بصلواتهم ورسائلهم الجميلة من جميع أنحاء البلاد والعالم خلال هذه المرحلة، جعل الله وحدتنا وتكاتفنا وأخوتنا إلى الأبد".
Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…
وتابع أردوغان مشيرا إلى أن "زوجته مازالت تعاني أيضا من "كورونا"، وأعراضها خفيفة جدا، معربا عن أمله أن تكون اختباراتها "سلبية" قريبا".
وختم الرئيس التركي بيانه "بتوجيهه الشكر إلى فريق الرعاية الصحية لمتابعتهم مسار مرضه بعناية"، وبأنه يريد أن "يغتنم هذه الفرصة لإرسال تحياته إلى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية، داعيا الله تعالى أن يعينهم، كما يتمنى الشفاء العاجل لجميع مرضى (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن".
Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.
وكان الطبيب الخاص للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الخميس أن فحوصاته الطبية الأخيرة تؤكد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه سيعود لعمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة.