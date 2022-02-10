https://arabic.sputniknews.com/20220210/أردوغان-تركيا-ستواصل-مساعيها-لخفض-التوتر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058336969.html

أردوغان: تركيا ستواصل مساعيها لخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا

أردوغان: تركيا ستواصل مساعيها لخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لنظيره البولندي، أندجي دودا، أن بلاده ستواصل العمل لخفض التوتر الحالي بين أوكرانيا وروسيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T19:44+0000

2022-02-10T19:44+0000

2022-02-10T19:44+0000

رجب طيب أردوغان

العالم

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وذكر بيان للرئاسة التركية أن "أردوغان تواصل هاتفيا مع الرئيس البولندي، أندجي دودا، وأكد له أن تركيا تواصل العمل لخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.ويأتي البيان التركي على خلفية التوتر السائد بين روسيا والغرب، الذي يتهم موسكو بحشد قواتها لغزو الأراضي الأوكرانية، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا، مفندة المزاعم الغربية بأنها تأتي في إطار أهداف جيوسياسية الغرض منها توسيع الناتو شرقا واحتواء روسيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقاً لتقديرها الخاص وأوضح أنها لا تهدد أحدا ولا تقلق أحدا، بينما واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعّدان التوتر، من خلال الهستيريا الإعلامية، المؤطرة بالأكاذيب والتزوير".من ناحية أخرى، علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد.وكتب باللغة التركية في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله، الاختبارات التي أجريناها في اليومين الماضيين كانت "سلبية". أود أن أعبر عن امتناني لإخواني وأخواتي الذين ساندونا بصلواتهم ورسائلهم الجميلة من جميع أنحاء البلاد والعالم خلال هذه المرحلة، جعل الله وحدتنا وتكاتفنا وأخوتنا إلى الأبد".وتابع أردوغان مشيرا إلى أن "زوجته مازالت تعاني أيضا من "كورونا"، وأعراضها خفيفة جدا، معربا عن أمله أن تكون اختباراتها "سلبية" قريبا".وختم الرئيس التركي بيانه "بتوجيهه الشكر إلى فريق الرعاية الصحية لمتابعتهم مسار مرضه بعناية"، وبأنه يريد أن "يغتنم هذه الفرصة لإرسال تحياته إلى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية، داعيا الله تعالى أن يعينهم، كما يتمنى الشفاء العاجل لجميع مرضى (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن".وكان الطبيب الخاص للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الخميس أن فحوصاته الطبية الأخيرة تؤكد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه سيعود لعمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة.

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رجب طيب أردوغان, العالم