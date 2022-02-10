تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/أزمة-كبيرة-في-كندا-بسبب-زيادة-حالات-الوفاة-الناتجة-عن-جرعات-المخدرات-الزائدة-1058295621.html
أزمة كبيرة في كندا بسبب زيادة حالات الوفاة الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة
أزمة كبيرة في كندا بسبب زيادة حالات الوفاة الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة
بادر عدد من المنظمات العامة في مقاطعة كولومبيا الكندية إلى توزيع الأدوية مجانًا على جميع مدمني المخدرات، لخفض معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة، التي زاد عددها... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:22+0000
2022-02-10T10:22+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/20/1034632038_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d4b5fd75837e037446f9941e2a9e84e2.jpg
ستقدم منظمة "DULF"، جنبًا إلى جنب مع رابطة مدمني المواد الأفيونية (BCAPOM) وشبكة مستخدمي المخدرات في فانكوفر (VANDU)، مطالب للحصول الفوري إلى الأدوية الآمنة، بحسب ما ذكر موقع "thetyee".تخطط المنظمات لمحاسبة السياسيين في المقاطعة على استجابتهم للأزمة التي أودت بحياة الآلاف.وقالت المنظمات إن رد فعل حكومة البلاد على الزيادة الكبيرة في حالات الوفاة بسبب الجرعة الزائدة "مستهجن".قال إيريس نيكس، منسق منظمة وسط المدينة غير الحكومية "SRO-Collaborative" غير الحكومية، إن أزمة الجرعة الزائدة في كولومبيا تستمر في التفاقم كل عام، وسيموت المزيد من الناس يوميًا إذا لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات عاجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تجمد-الطعام-في-كندا-فور-وضعه-خارج-المنزل-فيديو-1056837067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/20/1034632038_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_77d347faf2bdab66c13add42a65f3697.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

أزمة كبيرة في كندا بسبب زيادة حالات الوفاة الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة

10:22 GMT 10.02.2022
© Depositphotos / Jewhyteجسر وسط مدينة كالغاري، كندا
جسر وسط مدينة كالغاري، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / Jewhyte
تابعنا عبر
بادر عدد من المنظمات العامة في مقاطعة كولومبيا الكندية إلى توزيع الأدوية مجانًا على جميع مدمني المخدرات، لخفض معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة، التي زاد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ستقدم منظمة "DULF"، جنبًا إلى جنب مع رابطة مدمني المواد الأفيونية (BCAPOM) وشبكة مستخدمي المخدرات في فانكوفر (VANDU)، مطالب للحصول الفوري إلى الأدوية الآمنة، بحسب ما ذكر موقع "thetyee".
تخطط المنظمات لمحاسبة السياسيين في المقاطعة على استجابتهم للأزمة التي أودت بحياة الآلاف.
وقالت المنظمات إن رد فعل حكومة البلاد على الزيادة الكبيرة في حالات الوفاة بسبب الجرعة الزائدة "مستهجن".
قال إيريس نيكس، منسق منظمة وسط المدينة غير الحكومية "SRO-Collaborative" غير الحكومية، إن أزمة الجرعة الزائدة في كولومبيا تستمر في التفاقم كل عام، وسيموت المزيد من الناس يوميًا إذا لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات عاجلة.
بخار الماء يتحول إلى جليد في شلالات نياجرا، أونتاريو، كندا 27 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
تجمد الطعام في كندا فور وضعه خارج المنزل... فيديو
22 يناير, 11:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала