أزمة كبيرة في كندا بسبب زيادة حالات الوفاة الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة

ستقدم منظمة "DULF"، جنبًا إلى جنب مع رابطة مدمني المواد الأفيونية (BCAPOM) وشبكة مستخدمي المخدرات في فانكوفر (VANDU)، مطالب للحصول الفوري إلى الأدوية الآمنة، بحسب ما ذكر موقع "thetyee".تخطط المنظمات لمحاسبة السياسيين في المقاطعة على استجابتهم للأزمة التي أودت بحياة الآلاف.وقالت المنظمات إن رد فعل حكومة البلاد على الزيادة الكبيرة في حالات الوفاة بسبب الجرعة الزائدة "مستهجن".قال إيريس نيكس، منسق منظمة وسط المدينة غير الحكومية "SRO-Collaborative" غير الحكومية، إن أزمة الجرعة الزائدة في كولومبيا تستمر في التفاقم كل عام، وسيموت المزيد من الناس يوميًا إذا لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات عاجلة.
بادر عدد من المنظمات العامة في مقاطعة كولومبيا الكندية إلى توزيع الأدوية مجانًا على جميع مدمني المخدرات، لخفض معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة، التي زاد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ستقدم منظمة "DULF"، جنبًا إلى جنب مع رابطة مدمني المواد الأفيونية (BCAPOM) وشبكة مستخدمي المخدرات في فانكوفر (VANDU)، مطالب للحصول الفوري إلى الأدوية الآمنة، بحسب ما ذكر موقع "thetyee".
تخطط المنظمات لمحاسبة السياسيين في المقاطعة على استجابتهم للأزمة التي أودت بحياة الآلاف.
وقالت المنظمات إن رد فعل حكومة البلاد على الزيادة الكبيرة في حالات الوفاة بسبب الجرعة الزائدة "مستهجن".
قال إيريس نيكس، منسق منظمة وسط المدينة غير الحكومية "SRO-Collaborative" غير الحكومية، إن أزمة الجرعة الزائدة في كولومبيا تستمر في التفاقم كل عام، وسيموت المزيد من الناس يوميًا إذا لم تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات عاجلة.