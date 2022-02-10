https://arabic.sputniknews.com/20220210/أنجيلينا-جولي-مطالبة-الكونغرس-بقانون-لمكافحته-العنف-الأسري-بات-أمرا-طبيعيا-في-بلدنا-1058295438.html

أنجيلينا جولي مطالبة الكونغرس بقانون لمكافحته: العنف الأسري بات أمرا طبيعيا في بلدنا

أنجيلينا جولي مطالبة الكونغرس بقانون لمكافحته: العنف الأسري بات أمرا طبيعيا في بلدنا

أقرت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، بأن العنف الأسري في الولايات المتحدة الأمريكية صار أمرا طبيعيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T10:22+0000

2022-02-10T10:22+0000

2022-02-10T10:22+0000

أنجلينا جولي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسب رويترز قالت أنجلينا: "الحقيقة الفظيعة هي أن العنف الأسري بات يُعتبر أمرا طبيعيا في بلدنا".أكدت أنجلينا، أمس الأربعاء، في كلمة لها بحضور نواب الكونغرس الأمريكي، على ضرورة أن يسهموا في إقرار قانون جديد لمكافحة هذا العنف ينص على "توفير مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظل مناخ العنف الأسري".وقالت والدموع بادية من عينيها: "أفكّر في الأطفال المذعورين الذين يعانون في الوقت الراهن، وفي الكثير من الأشخاص الذين يأتي هذا القانون بالنسبة إليهم بعد فوات الأوان".وأصدر السناتوران الجمهوريان جوني إرنست وليزا موركوفسكي والديمقراطيان ديك دوربين وديان فاينشتاين بيانًا إعلاميًا مشتركًا يؤكد أنهم توصلوا إلى اتفاق "تسوية" لتحريك مشروع القانون.وأثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا الاتفاق في بيان قائلا، إنه "ممتن لأن مشروع القانون الحاسم من الحزبين يمضي قدمًا، وأنا أتطلع إلى تسليمه الكونغرس إلى مكتبي دون تأخير".يشار إلى أن العمل بقانون العنف ضد المرأة كان قد انتهى في نهاية عام 2018، وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي رعى مشروع القانون في الأصل بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ في عام 1994، بحملة لتجديده.وقد وافق مجلس النواب على تجديده بأغلبية 244 صوتًا مقابل 172 صوتًا قبل عام تقريبًا، لكن التشريع توقف في الكونغرس وسط خلافات حزبية حول الحصول على الأسلحة وقضايا المتحولين جنسيًا.

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أنجلينا جولي, الولايات المتحدة الأمريكية