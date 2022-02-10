https://arabic.sputniknews.com/20220210/أهالي-انفجار-المرفأ-لـسبوتنيك-بعد-اقتحامهم-قصر-العدل-انتهت-قصة-الصراغ-الفارغ-1058314135.html

أهالي "انفجار المرفأ" لـ"سبوتنيك" بعد اقتحامهم قصر العدل: انتهت قصة الصراغ الفارغ

أهالي "انفجار المرفأ" لـ"سبوتنيك" بعد اقتحامهم قصر العدل: انتهت قصة الصراغ الفارغ

تمكن أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، من اقتحام قصر العدل في بيروت وتنفيذ تظاهرة داخل حرمه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T13:20+0000

2022-02-10T13:20+0000

2022-02-10T13:20+0000

العالم العربي

لبنان

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وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، خرج الأهالي من قصر العدل بعد اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأوصلوا صوتهم.وقال ويليام نون، شقيق الضحية دجو نون، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا إلى قصر العدل اليوم، لأنه في المرة الماضية قطعنا الطرقات على الناس بالإطارات المشتعلة، وبطبيعة الحال تضايق الناس ولو أننا نملك الحق بإغلاق الطرقات".وتابع: "بما ان القرار داخل قصر العدل، تشاورنا وقلنا أنه لم لا ندخل إلى حرم القصر لإسماع صوتنا وبطبيعة الحال وقع اشتباك بسيط مع قوى الأمن وقوات مكافحة الشغب، كما أننا قمنا بتفكيك بوابتين ودخلنا واسمعنا صوتنا وعلى ما أعتقد وصلت الرسالة".وأضاف، أنه "تم تشكيل وفد من الأهالي واجتمعوا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وما حصل بالاجتماع أنهم تبلغوا أن القضاء يقوم بعمله، ولكن نقول إنه يجب عليهم العمل وبسرعة والقاضي الذي لا يستطيع تحمل ملف الانفجار فليمتنع عن استلامه".وتابع: "يوجد طلبات رد ولكن هنالك قاضية غائبة ويجب أن تبت هي بطلبات الرد واعتقد أنها هي سيدة ملفها ومن أجواء اليوم أعتقد أنها حتما ستأتي".وأكد، أنه "بحال لم تأت القاضية على قصر العدل لممارسة عملها سنذهب نحن إليها انتهت قصة الصراخ الفارغ".وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعوا إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.

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