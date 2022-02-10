تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/أهالي-انفجار-المرفأ-لـسبوتنيك-بعد-اقتحامهم-قصر-العدل-انتهت-قصة-الصراغ-الفارغ-1058314135.html
أهالي "انفجار المرفأ" لـ"سبوتنيك" بعد اقتحامهم قصر العدل: انتهت قصة الصراغ الفارغ
أهالي "انفجار المرفأ" لـ"سبوتنيك" بعد اقتحامهم قصر العدل: انتهت قصة الصراغ الفارغ
تمكن أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، من اقتحام قصر العدل في بيروت وتنفيذ تظاهرة داخل حرمه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:20+0000
2022-02-10T13:20+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/09/1042810959_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_4de81855db2703ff8021d848abaf58e0.jpg
وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، خرج الأهالي من قصر العدل بعد اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأوصلوا صوتهم.وقال ويليام نون، شقيق الضحية دجو نون، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا إلى قصر العدل اليوم، لأنه في المرة الماضية قطعنا الطرقات على الناس بالإطارات المشتعلة، وبطبيعة الحال تضايق الناس ولو أننا نملك الحق بإغلاق الطرقات".وتابع: "بما ان القرار داخل قصر العدل، تشاورنا وقلنا أنه لم لا ندخل إلى حرم القصر لإسماع صوتنا وبطبيعة الحال وقع اشتباك بسيط مع قوى الأمن وقوات مكافحة الشغب، كما أننا قمنا بتفكيك بوابتين ودخلنا واسمعنا صوتنا وعلى ما أعتقد وصلت الرسالة".وأضاف، أنه "تم تشكيل وفد من الأهالي واجتمعوا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وما حصل بالاجتماع أنهم تبلغوا أن القضاء يقوم بعمله، ولكن نقول إنه يجب عليهم العمل وبسرعة والقاضي الذي لا يستطيع تحمل ملف الانفجار فليمتنع عن استلامه".وتابع: "يوجد طلبات رد ولكن هنالك قاضية غائبة ويجب أن تبت هي بطلبات الرد واعتقد أنها هي سيدة ملفها ومن أجواء اليوم أعتقد أنها حتما ستأتي".وأكد، أنه "بحال لم تأت القاضية على قصر العدل لممارسة عملها سنذهب نحن إليها انتهت قصة الصراخ الفارغ".وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعوا إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/09/1042810959_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d57ac172eb26af885e817a4e3398f812.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

أهالي "انفجار المرفأ" لـ"سبوتنيك" بعد اقتحامهم قصر العدل: انتهت قصة الصراغ الفارغ

13:20 GMT 10.02.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقصر العدل في بيروت
قصر العدل في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
تمكن أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، من اقتحام قصر العدل في بيروت وتنفيذ تظاهرة داخل حرمه.
وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، خرج الأهالي من قصر العدل بعد اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأوصلوا صوتهم.
وقال ويليام نون، شقيق الضحية دجو نون، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا إلى قصر العدل اليوم، لأنه في المرة الماضية قطعنا الطرقات على الناس بالإطارات المشتعلة، وبطبيعة الحال تضايق الناس ولو أننا نملك الحق بإغلاق الطرقات".
وتابع: "بما ان القرار داخل قصر العدل، تشاورنا وقلنا أنه لم لا ندخل إلى حرم القصر لإسماع صوتنا وبطبيعة الحال وقع اشتباك بسيط مع قوى الأمن وقوات مكافحة الشغب، كما أننا قمنا بتفكيك بوابتين ودخلنا واسمعنا صوتنا وعلى ما أعتقد وصلت الرسالة".
وأضاف، أنه "تم تشكيل وفد من الأهالي واجتمعوا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وما حصل بالاجتماع أنهم تبلغوا أن القضاء يقوم بعمله، ولكن نقول إنه يجب عليهم العمل وبسرعة والقاضي الذي لا يستطيع تحمل ملف الانفجار فليمتنع عن استلامه".
وتابع: "يوجد طلبات رد ولكن هنالك قاضية غائبة ويجب أن تبت هي بطلبات الرد واعتقد أنها هي سيدة ملفها ومن أجواء اليوم أعتقد أنها حتما ستأتي".
وأكد، أنه "بحال لم تأت القاضية على قصر العدل لممارسة عملها سنذهب نحن إليها انتهت قصة الصراخ الفارغ".
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعوا إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала