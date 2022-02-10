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https://arabic.sputniknews.com/20220210/أوغندا-ترفض-قرار-العدل-الدولية-بتغريمها-300-مليون-دولار-للكونغو-الديموقراطية-1058298225.html
أوغندا ترفض قرار العدل الدولية بتغريمها 300 مليون دولار للكونغو الديموقراطية
أوغندا ترفض قرار العدل الدولية بتغريمها 300 مليون دولار للكونغو الديموقراطية
أعلنت أوغندا، اليوم الخميس، رفضها قرار محكمة العدل الدولية بتغريمها 300 مليون دولار لمصلحة الكونغو الديمقراطية بسبب الحرب بين عامي 1998 و2003. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
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أوغندا
الكونغو
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القاهرة - سبوتنيك. ووصفت حكومة أوغندا، في بيان لها، القرار بأنه "دليل جديد على الفشل في فهم الشؤون الأفريقية ولا يساهم في الجهود الحالية لتسوية الأمور الأمنية".وكانت محكمة العدل قررت، في وقت سابق، تغريم أوغندا بمبلغ يتجاوز 300 مليون دولار للكونغو الديمقراطية، تعويضات عن أضرار سببها دورها في الحرب ما بين عامي 1998 و2003.
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أوغندا, الكونغو

أوغندا ترفض قرار العدل الدولية بتغريمها 300 مليون دولار للكونغو الديموقراطية

11:51 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 10.02.2022)
© AP Photo / Peter Dejongمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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أعلنت أوغندا، اليوم الخميس، رفضها قرار محكمة العدل الدولية بتغريمها 300 مليون دولار لمصلحة الكونغو الديمقراطية بسبب الحرب بين عامي 1998 و2003.
القاهرة - سبوتنيك. ووصفت حكومة أوغندا، في بيان لها، القرار بأنه "دليل جديد على الفشل في فهم الشؤون الأفريقية ولا يساهم في الجهود الحالية لتسوية الأمور الأمنية".

وذكر البيان، أن "أوغندا مستمرة في الحوار مع حكومة الكونغو الديمقراطية من أجل التوصل إلى الحلول المشتركة"، مؤكدة أن "هذا القرار لا يوافق معايير العدالة التي تتوقعها".

وكانت محكمة العدل قررت، في وقت سابق، تغريم أوغندا بمبلغ يتجاوز 300 مليون دولار للكونغو الديمقراطية، تعويضات عن أضرار سببها دورها في الحرب ما بين عامي 1998 و2003.
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