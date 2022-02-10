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https://arabic.sputniknews.com/20220210/إدارة-بايدن-تنفي-توزيع-أنابيب-تعاطي-كوكايين-مجانية-على-المدمنين-1058329165.html
إدارة بايدن تنفي توزيع أنابيب تعاطي كوكايين مجانية على المدمنين
إدارة بايدن تنفي توزيع أنابيب تعاطي كوكايين مجانية على المدمنين
نفى البيت الأبيض تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية قررت شراء أنابيب تعاطي كوكايين مجانية ‏للأشخاص الذين يعانون من الإدمان.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:38+0000
2022-02-10T15:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أعلنت عن إطلاق منحة بقيمة 30 مليون دولار في أواخر العام الماضي للمنظمات لجعل تناول الأدوية أكثر أمانا، بما في ذلك عن طريق توزيع مجموعة من الأدوات.وزعم تقرير تلفزيوني صادر عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن من بين هذه الأدوات المجانية التي ستوفرها الحكومة أنابيب تعاطي الكوكايين.وانتقد مضيفو وضيوف "فوكس نيوز" سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال المذيع، تاكر كارلسون: "إدارة بايدن تروج لإدمان المخدرات، لقد تم ضبطهم وهم يفعلون ذلك والآن ينكرون ذلك".ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي هذه الادعاءات، مؤكدة في مؤتمر صحفي أن الأنباء بشأن تعاطي الكوكايين "لم تكن أبدا جزءا من مجموعة الأدوات".وأدانت بساكي "المعلومات الخاطئة" بشأن انتشار معلومة أنابيب تعاطي الكوكاكيين للمدمنين.وقالت: "لقد شعرنا أنه من المهم إصدار بيان عام من الحكومة الفيدرالية لتوضيح ذلك، لأننا رأينا انتشار معلومات مضللة، وحقيقة أنه كان لها تأثير على مجموعة من المجتمعات".وأضافت بساكي أن مجموعة الأدوات التي ستوزعها الحكومة الأمريكية ستحتوي على "مسحات من الكحول ومرطب للشفاه ومواد أخرى لتعزيز النظافة وتقليل أمراض انتقال العدوى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد".كما أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي في بيان رسمي إنه "لن يتم استخدام أي تمويل فيدرالي بشكل مباشر أو من خلال السداد اللاحق للحاصلين على منح لوضع أنابيب تعاطي الكوكايين في مجموعات آمنة للتدخين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم

إدارة بايدن تنفي توزيع أنابيب تعاطي كوكايين مجانية على المدمنين

15:38 GMT 10.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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نفى البيت الأبيض تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية قررت شراء أنابيب تعاطي كوكايين مجانية ‏للأشخاص الذين يعانون من الإدمان.‏
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أعلنت عن إطلاق منحة بقيمة 30 مليون دولار في أواخر العام الماضي للمنظمات لجعل تناول الأدوية أكثر أمانا، بما في ذلك عن طريق توزيع مجموعة من الأدوات.
وزعم تقرير تلفزيوني صادر عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن من بين هذه الأدوات المجانية التي ستوفرها الحكومة أنابيب تعاطي الكوكايين.
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وانتقد مضيفو وضيوف "فوكس نيوز" سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال المذيع، تاكر كارلسون: "إدارة بايدن تروج لإدمان المخدرات، لقد تم ضبطهم وهم يفعلون ذلك والآن ينكرون ذلك".
ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي هذه الادعاءات، مؤكدة في مؤتمر صحفي أن الأنباء بشأن تعاطي الكوكايين "لم تكن أبدا جزءا من مجموعة الأدوات".
وأدانت بساكي "المعلومات الخاطئة" بشأن انتشار معلومة أنابيب تعاطي الكوكاكيين للمدمنين.
وقالت: "لقد شعرنا أنه من المهم إصدار بيان عام من الحكومة الفيدرالية لتوضيح ذلك، لأننا رأينا انتشار معلومات مضللة، وحقيقة أنه كان لها تأثير على مجموعة من المجتمعات".
وأضافت بساكي أن مجموعة الأدوات التي ستوزعها الحكومة الأمريكية ستحتوي على "مسحات من الكحول ومرطب للشفاه ومواد أخرى لتعزيز النظافة وتقليل أمراض انتقال العدوى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد".
كما أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي في بيان رسمي إنه "لن يتم استخدام أي تمويل فيدرالي بشكل مباشر أو من خلال السداد اللاحق للحاصلين على منح لوضع أنابيب تعاطي الكوكايين في مجموعات آمنة للتدخين".
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