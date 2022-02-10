https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعفاء-ضيوف-حفل-الأوسكار-من-تقديم-دليل-على-التطعيم-ضد-كورونا-1058340207.html

إعفاء ضيوف حفل الأوسكار من تقديم دليل على التطعيم ضد كورونا

إعفاء ضيوف حفل الأوسكار من تقديم دليل على التطعيم ضد كورونا

كشفت تقارير أنه لن يُطلب من ضيوف حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 إظهار دليل على حالة ‏تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" المستجد قبل الدخول.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T21:35+0000

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2022-02-10T21:35+0000

مجتمع

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وسيتعين على المدعوين فقط وفي المقابل تقديم تفاعل سلبي للبوليميراز المتسلسل (PCR)، أو نتيجة اختبار مستضد سريع في يوم الحفل، وفقا لتقرير صادر عن موقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي.وذكر التقرير كذلك أن المتطلبات التي تفرضها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة - الجهة المنظمة لحفل أوسكار - تتوافق مع أحدث تفويضات وزارة الصحة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس، حيث يقام حفل الأوسكار.ورغم ذلك، فقد أشار تقرير "ذا هوليوود ريبوتر" إلى أن حفلات توزيع الجوائز الأخرى لا تزال تحافظ على الحظر المفروض على الحاضرين غير المطعمين، ومنها حفل جوائز اختيار النقاد المقام في 13 مارس/ آذار المقبل.وقال كبير مسؤولي العمليات في جمعية اختيار النقاد، جويل برلين: "سنحصل على التطعيم بنسبة 100 بالمئة، وسنطلب اختبار (PCR) سلبي في غضون 48 ساعة من الحدث، لا يمكنني دعوة الأشخاص إلى عرض حيث لن يشعروا بالأمان فيه".وأشار تقرير "ذا هوليوود ريبورتر" أيضا إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لديها حاليا متطلبات التطعيم المعمول بها لموظفيها.وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام في 27 مارس على مسرح "دولبي" في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.يشار إلى أنه تم وضع لوائح صارمة لاختبار (كوفيد-19) في حفل أوسكار العام الماضي الذي أقيم في لوس أنجلوس، إذ شهد حضور 170 شخصا فقط، ما يوازي بالكاد عُشر سعة مسرح "دولبي"، حيث يُقام حفل توزيع الجوائز عادة في كل عام.كما تضمن حفل أوسكار 2021 سجادة حمراء مصغرة، وعروض مسجلة مسبقا، بالإضافة إلى منشأة لاختبار (كوفيد-19) في الموقع، بينما كان على الحضور ارتداء أقنعة طبية عندما لا يكونوا أمام الكاميرا.

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مجتمع