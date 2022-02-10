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إعلام: فلسطينيان يلتقطان صورتهما الأخيرة من على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب
إعلام: فلسطينيان يلتقطان صورتهما الأخيرة من على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب
سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:51+0000
2022-02-10T16:51+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، صورة لفلسطينيين اثنين، قبل وفاتهما نتيجة لسقوطهما من على ارتفاع 40 طابقا أثناء عملهما في مبنى على هذا الارتفاع في مدينة تل أبيب.وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، قد نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب، ووقتها لم يعلما أنها ستكون الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا قتيلين من سقالة على هذا الارتفاع الكبير، باعتبارهما من عمال البناء الفلسطينيين الذين يعملون في المدينة الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين لمبنى بمدينة تل أبيب، حيث سقطا قتيلين من على سقالة يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار، وهما من سكان مدينة القدس الشرقية.وأكدت الصحيفة العبرية أن الفلسطينيين الصياد وسبيتان صديقان وزميلان في مهنة واحدة، قد توفيا، أمس الأربعاء، في حادث وقع في أحد مشاريع البناء في مدينة تقع شمال تل أبيب.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إعلام: فلسطينيان يلتقطان صورتهما الأخيرة من على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب

16:51 GMT 10.02.2022
© Depositphotos / Dubassy مبنى "إنتيمبو" (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا
مبنى إنتيمبو (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / Dubassy
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سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، صورة لفلسطينيين اثنين، قبل وفاتهما نتيجة لسقوطهما من على ارتفاع 40 طابقا أثناء عملهما في مبنى على هذا الارتفاع في مدينة تل أبيب.
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، قد نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب، ووقتها لم يعلما أنها ستكون الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا قتيلين من سقالة على هذا الارتفاع الكبير، باعتبارهما من عمال البناء الفلسطينيين الذين يعملون في المدينة الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين لمبنى بمدينة تل أبيب، حيث سقطا قتيلين من على سقالة يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار، وهما من سكان مدينة القدس الشرقية.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الفلسطينيين الصياد وسبيتان صديقان وزميلان في مهنة واحدة، قد توفيا، أمس الأربعاء، في حادث وقع في أحد مشاريع البناء في مدينة تقع شمال تل أبيب.
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